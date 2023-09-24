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Федотов прокомментировал 3:3 с «Ростовом»

24 сентября 2023, 21:47
3

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Ростовом» (3:3). Московская команда проигрывала со счетом 1:3 до 50-й минуты.

«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки «Ростова» обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки. Были опасные моменты у наших ворот, но мы взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда.

Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», – сказал Федотов.

  • ЦСКА занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – дома против «Балтики».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Федотов Владимир
Комментарии (3)
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zigbert
1695582317
Отсутствие Мойзеса и Роши все же сказалось на игре обороны ЦСКА.
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RUSARM
1695584262
Эх Федотов,одни отмазки лепишь,а воз и ныне там,за что ТШ деньги платят!! С каждым туром все ниже и ниже,а вы только бла,бла,бла можете,где результат?
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CSKA57
1695584787
Федотов: "Нам есть над чем подумать". Давай уже быстрей думай, а то скоро в стыках окажемся. Тугодум!
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