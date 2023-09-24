Федотов прокомментировал 3:3 с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Ростовом» (3:3). Московская команда проигрывала со счетом 1:3 до 50-й минуты.

«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки «Ростова» обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки. Были опасные моменты у наших ворот, но мы взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда.

Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», – сказал Федотов.