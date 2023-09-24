Карпин назвал причину, по которой «Ростов» упустил победу над ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с ЦСКА.

Команды сыграли вничью – 3:3. Ростовчане вели со счетом 2:0 и 3:1.

«Мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов. Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась. Второй тайм – более‑менее. Под Осипенко задумки не было, Чернов уже не мог продолжать матч, пришлось переставлять всю линию обороны, перелопачивать. Хотели дать сыграть Осипенко, в принципе в концовке он не помешал. Нападающими доволен, они дали объем, агрессию, интенсивность. Были хорошие подходы после выхода Ионова, Щетинина и Тугарева.

Второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология. В первом тайме 20 с чем‑то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем‑то другим сложно», – сказал Карпин.

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