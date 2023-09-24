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    • Карпин назвал причину, по которой «Ростов» упустил победу над ЦСКА

    Карпин назвал причину, по которой «Ростов» упустил победу над ЦСКА

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с ЦСКА.

    Команды сыграли вничью – 3:3. Ростовчане вели со счетом 2:0 и 3:1.

    «Мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов. Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась. Второй тайм – более‑менее. Под Осипенко задумки не было, Чернов уже не мог продолжать матч, пришлось переставлять всю линию обороны, перелопачивать. Хотели дать сыграть Осипенко, в принципе в концовке он не помешал. Нападающими доволен, они дали объем, агрессию, интенсивность. Были хорошие подходы после выхода Ионова, Щетинина и Тугарева.

    Второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология. В первом тайме 20 с чем‑то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем‑то другим сложно», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2023 22:01
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21809

      Cleaner 15 часов назад

      А я вот могу назвать причину, по которой Ростов не проиграл. Это защитники ЦСКА, которые сегодня были зрителями на поле. Ну и Акинфеев первый гол обязан был отбивать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +57134

      MaxRnD > Cleaner 15 часов назад

      Лохматый вас пожалел, а то бы спеси поубавилось, даже несмотря на наличие мешка у нас на воротах ..

      1
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      ...
      Рейтинг: +4706

      Snek > Cleaner 13 часов назад

      Мяч из под защитника, который он не видел, он обязан был брать? Ты в футболе хоть что-то понимаешь вообще?

      1
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      ...
      Рейтинг: +21809

      Cleaner > MaxRnD 2 часа назад

      Лохматый - это который носатый и с выпученными глазами??? У него же косоглазие!!! Ну РЖУ ни могу!...)))

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      ...
      Рейтинг: +21809

      Cleaner > Snek 2 часа назад

      Футбол? Знакомое слово, где то я его слышал! Наверное, от такого знатока, КАК ВЫ!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4706

      Snek > Cleaner 2 часа назад

      Ну ты, видимо, сам никогда не играл, потому и несёшь такую ахинею.

      0
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      Рейтинг: +25173

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Успехов Ростову! Быстрее меняйте психологию.

      6
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      ...
      Рейтинг: +5858

      neim > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Тренера что ли ? )))

      0
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