Карпин назвал причину, по которой «Ростов» упустил победу над ЦСКА

А я вот могу назвать причину, по которой Ростов не проиграл. Это защитники ЦСКА, которые сегодня были зрителями на поле. Ну и Акинфеев первый гол обязан был отбивать...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с ЦСКА.
Команды сыграли вничью – 3:3. Ростовчане вели со счетом 2:0 и 3:1.
«Мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов. Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась. Второй тайм – более‑менее. Под Осипенко задумки не было, Чернов уже не мог продолжать матч, пришлось переставлять всю линию обороны, перелопачивать. Хотели дать сыграть Осипенко, в принципе в концовке он не помешал. Нападающими доволен, они дали объем, агрессию, интенсивность. Были хорошие подходы после выхода Ионова, Щетинина и Тугарева.
Второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология. В первом тайме 20 с чем‑то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем‑то другим сложно», – сказал Карпин.
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