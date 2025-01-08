ЦСКА предложил 6 миллионов евро за Алеррандро

ЦСКА ведет переговоры о трансфере 24-летнего нападающего Алеррандро из «Ред Булл Брагантино». По данным журналиста Вене Казагранде, московский клуб предложил за форварда 6 миллионов евро.

В прошлом году Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию», провел 52 матча, забил 21 гол, отдал 7 передач.

В Серии A он забил 15 голов, став лучшим бомбардиром сезона-2024 наряду с экс-игроком «Зенита» Юри Алберто («Коринтианс»).

Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.