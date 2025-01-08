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    ЦСКА предложил 6 миллионов евро за Алеррандро

    ЦСКА ведет переговоры о трансфере 24-летнего нападающего Алеррандро из «Ред Булл Брагантино». По данным журналиста Вене Казагранде, московский клуб предложил за форварда 6 миллионов евро.

    • В прошлом году Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию», провел 52 матча, забил 21 гол, отдал 7 передач.
    • В Серии A он забил 15 голов, став лучшим бомбардиром сезона-2024 наряду с экс-игроком «Зенита» Юри Алберто («Коринтианс»).
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
    • Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

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    Источник: страница Вене Казагранде в соцсети X

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    Комментарии (4)
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    FCSpartakM
    1736324377
    Абелардо еще свободен. А на самом деле смешно, когда кони ноют, что нет денег, а потом откуда-то их берут и вкладывают в шлак непонятный.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1736326000
    Хорошие показатели и цена.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736335401
    Что толку от этого предложения? Трансферный бан у ЦСКА никто не отменял.
    Ответить
    Борис34684
    1736345574
    Преждевременные вбросы.
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