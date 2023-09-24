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    • Изидор пообещал «выложиться на все 100» против «Локомотива», которому принадлежит

    Изидор пообещал «выложиться на все 100» против «Локомотива», которому принадлежит

    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор дал интервью перед матчем 9-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «С какими чувствами жду первый домашний матч «Зенита» с «Локомотивом»? Я очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все 100. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», – сказал француз.

    • Изидор арендован у «Локомотива» до лета.
    • У Вильсона уже есть дебютный гол за «Зенит».
    • Матч в Санкт-Петербурге начнется в 16:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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