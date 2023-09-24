Изидор пообещал «выложиться на все 100» против «Локомотива», которому принадлежит

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор дал интервью перед матчем 9-го тура РПЛ против «Локомотива».

«С какими чувствами жду первый домашний матч «Зенита» с «Локомотивом»? Я очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все 100. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», – сказал француз.