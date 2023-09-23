В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопросы о выезде в Прагу.
- В четверг «Арис» проиграл в гостях «Спарте» – 2:3.
- Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
- Ряд европейских стран не выдает визы гражданам России и Белоруссии.
- В конце августа чешские власти отказывались выдать визы трем российским футболистам «Тобола».
– Мы все прошли паспортный контроль. Все нормально. Понятно, что вдвойне тщательнее смотрели на паспорта, но ни у кого, как я понимаю, никакие вопросы не возникли.
– У Кокорина как россиянина тоже не было проблем?
– Не было.
Источник: «РБ Спорт»