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    • В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию

    В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопросы о выезде в Прагу.

    • В четверг «Арис» проиграл в гостях «Спарте» – 2:3.
    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
    • Ряд европейских стран не выдает визы гражданам России и Белоруссии.
    • В конце августа чешские власти отказывались выдать визы трем российским футболистам «Тобола».

    – Мы все прошли паспортный контроль. Все нормально. Понятно, что вдвойне тщательнее смотрели на паспорта, но ни у кого, как я понимаю, никакие вопросы не возникли.

    – У Кокорина как россиянина тоже не было проблем?

    – Не было.

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    Источник: «РБ Спорт»

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