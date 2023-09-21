«Пригодился только в нашем поганом футболе»: ветеран ЦСКА раскритиковал Марио

Пока Фернандес за коней играл - этого типа видимо устраивало качество игры бразильца( по крайне мере никто от него ничего не слышал) , а теперь значит он "прозрел" .
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитника «Зенита» Марио Фернандеса.
– Кто из российских защитников умеет находить лучшие варианты для продолжения атаки?
– Как ни странно, Акинфеев видит варианты, а хороших защитников нет. Они лучше молча отдадут пас полузащитникам.
Точно так же играет наш Супермарио (Фернандес). Но я не хочу про него говорить. Он вообще не игрок, это футболист низкого пошиба. Пригодился только в нашем поганом футболе.
- Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
- Летом он перешел в «Зенит».