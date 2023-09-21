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    • «Пригодился только в нашем поганом футболе»: ветеран ЦСКА раскритиковал Марио

    «Пригодился только в нашем поганом футболе»: ветеран ЦСКА раскритиковал Марио

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

    – Кто из российских защитников умеет находить лучшие варианты для продолжения атаки?

    – Как ни странно, Акинфеев видит варианты, а хороших защитников нет. Они лучше молча отдадут пас полузащитникам.

    Точно так же играет наш Супермарио (Фернандес). Но я не хочу про него говорить. Он вообще не игрок, это футболист низкого пошиба. Пригодился только в нашем поганом футболе.

    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
    • Летом он перешел в «Зенит».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1203

      Айболид 43 минуты назад

      Пока Фернандес за коней играл - этого типа видимо устраивало качество игры бразильца( по крайне мере никто от него ничего не слышал) , а теперь значит он "прозрел" .

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      Рейтинг: +31084

      JTherry 44 минуты назад

      Марио пахал борозду в конюшне 10 лет, а оказалось, что она кривая по мнению Вовы Пономаря, готового закидать его говном...) ох, Марио, не в то болото ты присел..! там же злые бакланы с зулусами, нюхающими "кокаинум", с "князьями", копающимися в мусорных ямах и грязном белье... мэр в этом болоте мусор не выбрасывает, оставляет его на прокорм болелам во время матчей, и заставляет хлопать в ладошки, как он сам и сборище нанятых "хористов" на арене, на которой "распилили" годовой бюджет страны...)

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      Рейтинг: +7300

      sochi-2013 52 минуты назад

      Редакция, напишите отчество этого Супервовы!

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