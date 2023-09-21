Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пригодился только в нашем поганом футболе»: ветеран ЦСКА раскритиковал Марио

«Пригодился только в нашем поганом футболе»: ветеран ЦСКА раскритиковал Марио

21 сентября 2023, 17:05
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

– Кто из российских защитников умеет находить лучшие варианты для продолжения атаки?

– Как ни странно, Акинфеев видит варианты, а хороших защитников нет. Они лучше молча отдадут пас полузащитникам.

Точно так же играет наш Супермарио (Фернандес). Но я не хочу про него говорить. Он вообще не игрок, это футболист низкого пошиба. Пригодился только в нашем поганом футболе.

  • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
  • Летом он перешел в «Зенит».

Еще по теме:
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса 7
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1695305906
Редакция, напишите отчество этого Супервовы!
Ответить
JTherry
1695306353
Марио пахал борозду в конюшне 10 лет, а оказалось, что она кривая по мнению Вовы Пономаря, готового закидать его говном...) ох, Марио, не в то болото ты присел..! там же злые бакланы с зулусами, нюхающими "кокаинум", с "князьями", копающимися в мусорных ямах и грязном белье... мэр в этом болоте мусор не выбрасывает, оставляет его на прокорм болелам во время матчей, и заставляет хлопать в ладошки, как он сам и сборище нанятых "хористов" на арене, на которой "распилили" годовой бюджет страны...)
Ответить
neveldomha
1695315670
Поганый твой язык.
Ответить
Вомбат
1695317406
Как тащил сборную, так не был низкого пошиба. А сейчас конечно деградировал. Ну так и весь росфутбол деградировал. 5 лет назад наша сборная играла в 1:4 финала ЧМ, а сейчас Катар эту сборную рвет, как Тузик грелку.
Ответить
river31
1695318503
Не знал, что у ЦСКА есть такой ветеран, который говорит не думая. Мозг усох?
Ответить
k611
1695319218
Зря он так. К Марио можно по разному относиться, но игрок он явно не низкого уровня.
Ответить
balam
1695321434
деда че потребляет?поток сознанья
Ответить
АЛЕКС 58
1695357183
Папа Мюллер не зря дал Марио такой номер...6
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1695382612
Сам же про него начал и тут же - не хочу про него говорить. Идиот (с).
Ответить
Главные новости
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
13
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+