«Это меня оскорбило!»: Черчесов раскрыл подробности ухода из «Ференцвароша»

Станислав Черчесов раскрыл подробности ухода с поста главного тренера «Ференцвароша».

– Вас отпустила это история с «Ференцварошем»?

– Абсолютно спокойно [отношусь]! Потому что это часть профессии. Не первый день у тебя есть победы и поражения. С одной стороны, к этому привыкнуть невозможно.

Понятно, что это определенный профессиональный удар, но такие вещи надо пережить. Не я первый, не я последний. Главное, не то, что было, а как это все переварить, чтобы сделать тебя сильнее.

– Когда президент клуба, не встречаясь с вами, расторгает контракт…

– Не‑не! После игры я, как обычно, поднялся в VIP. Он мне это озвучил, не поговорив сначала. Он мне озвучил, а я развернулся и пошел! Всe!

– Не «спасибо за чемпионство, ЛЕ и прочее»?

– Это все сантименты!

– А хук справа в этот момент?

– Нет! Расстались и все! Клуб выполнил все свои обязательства.

– Вы воспринимаете это как часть своей профессии. Никуда от этого не деться, да?

– Есть часть профессии. После такого поражения никто тебе «спасибо» говорить не будет, и ты это знаешь. Другое дело, что уже бывали не раз и как у игрока, и как у тренера поражения. И после любого большого поражения мы становились только сильнее.

Если брать тот же «Ференцварош», мы там по приезде сыграли 0:1, вторую игру – 1:1, третью – 0:3 дома. Но в конце концов, мы дубль выиграли? Выиграли! Значит, мы знаем, что делать.

Потом мы проиграли «Карабаху» в квалификации [Лиги чемпионов], но это нам не помешало потом в группе занять первое место и первый раз за 50 лет выйти в 1/8 финала [Лиги Европы].

Вот это [с «Клаксвиком»] было поражение! Но никто не знает, может, я бы Лигу конференций выиграл! Поражение – мы бы подумали и что‑то опять сделали. Но дело не в этом.

Еще раз повторяю, есть клуб, в котором мы отработали. Хорошие воспоминания вообще по Венгрии и по Будапешту, по клубу. Отношение хорошее, великолепное, никаких проблем не было. Так случилось! Глядишь, позвонят мне. Может, прилечу, встретимся, наконец‑то пообщаемся. И пойму, почему так и зачем!

Единственный минус, который здесь есть: в любом случае надо высыпаться и президенту, и главному тренеру. Утром встречаться. И они мне не дали принять мое решение. Вот это меня оскорбило!