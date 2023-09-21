Смотреть прямую трансляцию матча между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023 в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шенгити, Хаусауи, Шарахили, Бамасуд, Канте, Фабиньо, Ромариньо, Амдалла, Коронадо, Бензема.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Аль-Фатех»: Ринне, Аль-Юсиф, Денайер, Аль-Авджами, Аль-Зубайди, Петрос, Бендебка, Тельо, Селараян, Батна, Аль-Брейкан.

Главный тренер: Славен Билич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фатех»

Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».