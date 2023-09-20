Дочь Малафеева похвасталась пышными ягодицами перед вылетом из России

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, вернулась в ОАЭ из России.
Перед вылетом с Родины девушка сделала фото, показав пышные ягодицы.
Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.
- 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.
Источник: телеграм-канал Ксении Малафеевой