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    • Дочь Малафеева похвасталась пышными ягодицами перед вылетом из России

    Дочь Малафеева похвасталась пышными ягодицами перед вылетом из России

    Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, вернулась в ОАЭ из России.

    Перед вылетом с Родины девушка сделала фото, показав пышные ягодицы.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Малафеевой

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    Сегодня, 21:15
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