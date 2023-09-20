Дочь Малафеева похвасталась пышными ягодицами перед вылетом из России

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, вернулась в ОАЭ из России.

Перед вылетом с Родины девушка сделала фото, показав пышные ягодицы.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.