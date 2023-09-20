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    • Промес сделал фото с российским полицейским, взяв у него фуражку

    Промес сделал фото с российским полицейским, взяв у него фуражку

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес сфотографировался с российским полицейским после матча с «Пари НН» (3:0).

    Голландец для фото взял фуражку у полицейского и надел еe на себя. Представитель правоохранительных органов надел кепку футболиста.

    • Промес сделал «1+1» в Нижнем Новгороде.
    • Против него в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

    Фото: соцсети Квинси Промеса.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +590

      saf05 19 минут назад

      Он ещё и издевается, Нидерландский бандит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25151

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Фото полицейского с лицом объявленным в международный розыск. )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7660

      Semenycch 42 минуты назад

      А карманы его на наличие наркотиков не проверил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      JIEGEHDA 1 час назад

      Не температурь Джеки чан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14926

      playsh 1 час назад

      Ну теперь,наконец,стало понятно,что никакое Нидерландское правосудие никогда не дотянет свои поганые клешни до нашего Антохи...

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