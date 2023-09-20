Промес сделал фото с российским полицейским, взяв у него фуражку

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сфотографировался с российским полицейским после матча с «Пари НН» (3:0).
Голландец для фото взял фуражку у полицейского и надел еe на себя. Представитель правоохранительных органов надел кепку футболиста.
- Промес сделал «1+1» в Нижнем Новгороде.
- Против него в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
Фото: соцсети Квинси Промеса.
Источник: «Бомбардир»