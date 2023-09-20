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    • Каррера назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Серии А

    Каррера назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Серии А

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень российских специалистов. Он уверен, что несколько российских тренеров смогли бы работать в Италии.

    – К сожалению, в данный момент у российских клубов нет возможности проявлять себя в еврокубках. Поэтому нельзя поставить себя на показ потенциальным работодателям, если ты не работаешь в европейском клубе, как это до недавнего времени было у Черчесова. Но в целом в России есть тренеры, которые обладают определенными навыками.

    – Кто из них вам нравится?

    – Я думаю, те тренеры, которые присутствовали на матче памяти Цымбаларя (Станислав Черчесов, Юрий Семин, Олег Романцев), точно смогли бы поработать там. Они легенды российского футбола. Кроме них Семак – достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1868

      gor77 37 минут назад

      Блин, бомбардир. А чо у меня или ещё кого-либо из членов вашего сайта интервью не возьмёте? Мы жешь тоже ого-ого!)))) А то у вас какие-то "прошлогодние листья шуршат" либо на кого-то обиженные.))))

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      Рейтинг: +10047

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Ни один из перечисленных тренеров, сейчас не то что серию А , но и в Рпл не достоин работать!

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      Рейтинг: +6204

      Питерский князь 2 часа назад

      Всё равно, что взять интервью у итальнского трактора. Он так же разбирается в футболе, как и Каррера.
      :)))

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