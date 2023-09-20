Каррера назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень российских специалистов. Он уверен, что несколько российских тренеров смогли бы работать в Италии.

– К сожалению, в данный момент у российских клубов нет возможности проявлять себя в еврокубках. Поэтому нельзя поставить себя на показ потенциальным работодателям, если ты не работаешь в европейском клубе, как это до недавнего времени было у Черчесова. Но в целом в России есть тренеры, которые обладают определенными навыками.

– Кто из них вам нравится?

– Я думаю, те тренеры, которые присутствовали на матче памяти Цымбаларя (Станислав Черчесов, Юрий Семин, Олег Романцев), точно смогли бы поработать там. Они легенды российского футбола. Кроме них Семак – достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех.

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