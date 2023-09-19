Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Балтика» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    «Балтика» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика»«Крылья Советов», 4 тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Балтика»: Бориско, Аванесян, Валиахметов, Казаев, Маляров, Мусаев, Остойич, Пуцко, Ламейра, Сото, Энрикес.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Крылья Советов»: Фролов, Солдатенков, Бейл, Рассказов, Зотов, Костанца, Барач, Витюгов, Рахманович, Писарский, Ушаков.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов»

    gggol.ru/SeWhw

    Новости по теме
    Писарский расплакался после гола в ворота «Балтики»
    Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Крылья Советов»: 4 тур Кубок России
    Где смотреть матч  «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 сентября
    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 