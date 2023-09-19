Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов», 4 тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Бориско, Аванесян, Валиахметов, Казаев, Маляров, Мусаев, Остойич, Пуцко, Ламейра, Сото, Энрикес.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Крылья Советов»: Фролов, Солдатенков, Бейл, Рассказов, Зотов, Костанца, Барач, Витюгов, Рахманович, Писарский, Ушаков.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов»