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    Писарский оценил судейство Опейкиной

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о судействе Веры Опейкиной в кубковом матче против «Балтики».

    «Нет разницы, кто судит. Главное, чтобы хорошо. Мне кажется, относительно хорошим было судейство. Мне понравилось, как она судила. В поле была девушка, мы понимали это. Если с мужчиной можно поговорить грубо, то здесь ты такого себе не позволяешь», – сказал Писарский.

    • Опейкина впервые судила официальный матч команд РПЛ.
    • 34-летняя сочинка судит Вторую лигу с 2021 года.
    • Опейкина играла в мини-футбол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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