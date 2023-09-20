Писарский оценил судейство Опейкиной

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о судействе Веры Опейкиной в кубковом матче против «Балтики».

«Нет разницы, кто судит. Главное, чтобы хорошо. Мне кажется, относительно хорошим было судейство. Мне понравилось, как она судила. В поле была девушка, мы понимали это. Если с мужчиной можно поговорить грубо, то здесь ты такого себе не позволяешь», – сказал Писарский.

Опейкина впервые судила официальный матч команд РПЛ.

34-летняя сочинка судит Вторую лигу с 2021 года.

Опейкина играла в мини-футбол.

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