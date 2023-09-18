Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Где смотреть матч  «Пари НН» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 сентября

Где смотреть матч  «Пари НН» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 сентября

18 сентября 2023, 23:19

«Пари НН» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура Кубка России.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

  • Игра состоится во вторник, 19 сентября.
  • Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».
  • Начало – в 17:15 мск.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»

Ставки на матч «Пари НН» – «Спартак»

Коэффициенты:

  • победа «Пари НН» – 3.75
  • ничья – 3.60
  • победа «Спартака» – 2.05

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
2
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Все новости
Все новости
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 18:51
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+