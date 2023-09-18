«Пари НН» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура Кубка России.
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- Игра состоится во вторник, 19 сентября.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».
- Начало – в 17:15 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Пари НН» – «Спартак»
- победа «Пари НН» – 3.75
- ничья – 3.60
- победа «Спартака» – 2.05
Источник: Бомбардир