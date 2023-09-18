Реакция РФС на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

Наивные, диалог у них идёт. В РФС думают, что в УЕФА совсем дураки сидят? По речи Чеферина сразу стало понятно, какая у РФС "коммуникация с международными футбольными организациями". Никакой!
Было бы глупо полагать, что если УЕФА отстранил Россию из-за СВО, то потом каким-то магическим образом СВО останется, а с Россию вернут в международные турниры. В РФС умеют строить причинно-следственную связь или нет?
РФС выступил с заявлением-ответом на речь президента УЕФА Александера Чеферина, который призвал не ждать возвращение России в международный футбол раньше окончания СВО.
«РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе», – сказали в РФС.
- Россия отстранена с февраля 2022 года.
- При этом российская женская бригада судей получила в этом сентябре назначение на матч женской Лиги наций УЕФА.
- Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.