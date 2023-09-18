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  • Реакция РФС на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

Реакция РФС на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

18 сентября 2023, 22:12
14

РФС выступил с заявлением-ответом на речь президента УЕФА Александера Чеферина, который призвал не ждать возвращение России в международный футбол раньше окончания СВО.

«РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе», – сказали в РФС.

  • Россия отстранена с февраля 2022 года.
  • При этом российская женская бригада судей получила в этом сентябре назначение на матч женской Лиги наций УЕФА.
  • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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ilichkadr
1695065155
Ага, РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА, но Чеферин ткнул носом и указал место.
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Ганнибал Лектор
1695065740
Шойгу - тот ещё Мутко. И эта вся бадяга, она надолго.
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Persona_non_Grata
1695066724
Ну да - работа ведется, процесс идет, бла бла бла - балаболить все научились (((
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NewLife
1695067616
Насмешили своим канцеляритом - "донос"есть, "прямая коммуникация" есть, а изменить что либо это не может, поэтому и " заявление-ответ" не о чем. Неужели в РФС нет людей, владеющих русским языком ? Стыдно, что пишут такую хню. Вместо такого ответа лучше промолчать. Дармоеды !
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BRO_football
1695069832
Наивные, диалог у них идёт. В РФС думают, что в УЕФА совсем дураки сидят? По речи Чеферина сразу стало понятно, какая у РФС "коммуникация с международными футбольными организациями". Никакой! Было бы глупо полагать, что если УЕФА отстранил Россию из-за СВО, то потом каким-то магическим образом СВО останется, а с Россию вернут в международные турниры. В РФС умеют строить причинно-следственную связь или нет?
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Давид59
1695097092
Они ориентируются на прямую коммуникацию. Ну-ну. И что это даст? Чиновники РФС несут бредятину и держат кого-то за дураков. Скорей всего нас.
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ivany4
1695097904
Запретить чиновникам РФС выезжать за рубеж на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Пусть коммуницируют по телефону, будет дешевле. Сэкономленные средства направить на нужды СВО. В связи уменьшением работы в РФС на международном направлении, часть освободившегося персонала использовать внутри страны на общественных работах.
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Artemka444
1695103125
Это смешно!!!
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zigbert
1695103948
РФС живет в мире иллюзий.
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Валерий39
1695131261
Ну, и как это понять?
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