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    • Реакция РФС на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

    Реакция РФС на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

    РФС выступил с заявлением-ответом на речь президента УЕФА Александера Чеферина, который призвал не ждать возвращение России в международный футбол раньше окончания СВО.

    «РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе», – сказали в РФС.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • При этом российская женская бригада судей получила в этом сентябре назначение на матч женской Лиги наций УЕФА.
    • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12499

      BRO_football 10 минут назад

      Наивные, диалог у них идёт. В РФС думают, что в УЕФА совсем дураки сидят? По речи Чеферина сразу стало понятно, какая у РФС "коммуникация с международными футбольными организациями". Никакой!
      Было бы глупо полагать, что если УЕФА отстранил Россию из-за СВО, то потом каким-то магическим образом СВО останется, а с Россию вернут в международные турниры. В РФС умеют строить причинно-следственную связь или нет?

      0
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      Рейтинг: +429

      vavilon69 17 минут назад

      РФС- удалитесь, не будораж людей

      0
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      Рейтинг: +10

      tryrtjrtj 27 минут назад

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      Рейтинг: +19751

      NewLife 47 минут назад

      Насмешили своим канцеляритом - "донос"есть, "прямая коммуникация" есть, а изменить что либо это не может, поэтому и " заявление-ответ" не о чем. Неужели в РФС нет людей, владеющих русским языком ? Стыдно, что пишут такую хню. Вместо такого ответа лучше промолчать. Дармоеды !

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      Рейтинг: +24380

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну да - работа ведется, процесс идет, бла бла бла - балаболить все научились (((

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      Рейтинг: +6498

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Шойгу - тот ещё Мутко. И эта вся бадяга, она надолго.

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      Рейтинг: +19921

      ilichkadr 1 час назад

      Ага, РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА, но Чеферин ткнул носом и указал место.

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      Рейтинг: +16231

      Алексей З 1 час назад

      Они совсем мудаки в РФС , этого не понимают ?
      Только после сво можно расчитывать на диолог, поймите это дблы.

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