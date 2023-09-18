Хусаинов объяснил, с чем связано назначение женщины-судьи на матч «Балтика» – «Крылья»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» – «Крылья Советов».

«Назначение Веры говорит о том, что судейский корпус Премьер-лиги низкоквалифицированный и от безысходности начинает назначать девчонок. Как в старые добрые – женщина нам поможет.

С женщиной-судьей философия футбола другая. Другой лексикон и отношение. Здесь надо обладать незаурядными психологическими характеристиками личности, потому что на матче всякое может быть.

С моей точки зрения, это подтверждение отсутствия квалифицированных арбитров среди мужчин», – сказал Хусаинов.