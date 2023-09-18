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  • Хусаинов объяснил, с чем связано назначение женщины-судьи на матч «Балтика» – «Крылья»

Хусаинов объяснил, с чем связано назначение женщины-судьи на матч «Балтика» – «Крылья»

18 сентября 2023, 18:26
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» – «Крылья Советов».

«Назначение Веры говорит о том, что судейский корпус Премьер-лиги низкоквалифицированный и от безысходности начинает назначать девчонок. Как в старые добрые – женщина нам поможет.

С женщиной-судьей философия футбола другая. Другой лексикон и отношение. Здесь надо обладать незаурядными психологическими характеристиками личности, потому что на матче всякое может быть.

С моей точки зрения, это подтверждение отсутствия квалифицированных арбитров среди мужчин», – сказал Хусаинов.

  • Встреча пройдет в Калининграде 19 сентября, начало – в 17:15 мск.
  • Опейкина ранее работала на матче Кубка России между «Чертаново» и «Динамо Киров».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Балтика Опейкина Вера
Комментарии (2)
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Ziklop
1695051121
согласен с Хусаиновым! посмотрим что будет, лишь бы драки не было, ей дали самые спокойные команды.
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Томик
1695142874
С уважением отношусь к судье - женщине. Но пусть она судит в женском футболе или блюда оценивает. Зачем? Давайте ещё трансгендеров выпустим... Для кого это делается? Кто хочет вистов набрать? Отстаньте от футбола! Оставьте отдушину.
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