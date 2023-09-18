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    • Хусаинов объяснил, с чем связано назначение женщины-судьи на матч «Балтика» – «Крылья»

    Хусаинов объяснил, с чем связано назначение женщины-судьи на матч «Балтика» – «Крылья»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» – «Крылья Советов».

    «Назначение Веры говорит о том, что судейский корпус Премьер-лиги низкоквалифицированный и от безысходности начинает назначать девчонок. Как в старые добрые – женщина нам поможет.

    С женщиной-судьей философия футбола другая. Другой лексикон и отношение. Здесь надо обладать незаурядными психологическими характеристиками личности, потому что на матче всякое может быть.

    С моей точки зрения, это подтверждение отсутствия квалифицированных арбитров среди мужчин», – сказал Хусаинов.

    • Встреча пройдет в Калининграде 19 сентября, начало – в 17:15 мск.
    • Опейкина ранее работала на матче Кубка России между «Чертаново» и «Динамо Киров».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6163

      Питерский князь 1 час назад

      Кто-то пытается продовить эту куйню, женщины в мужском футболе.
      И дали матч отброс, чтобы шума не было , если что.
      На Зенит-срамтак, их не назначат.

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      Рейтинг: +5036

      Ziklop 2 часа назад

      согласен с Хусаиновым!
      посмотрим что будет, лишь бы драки не было, ей дали самые спокойные команды.

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