Хусаинов объяснил, с чем связано назначение женщины-судьи на матч «Балтика» – «Крылья»

Кто-то пытается продовить эту куйню, женщины в мужском футболе.
И дали матч отброс, чтобы шума не было , если что.
На Зенит-срамтак, их не назначат.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» – «Крылья Советов».
«Назначение Веры говорит о том, что судейский корпус Премьер-лиги низкоквалифицированный и от безысходности начинает назначать девчонок. Как в старые добрые – женщина нам поможет.
С женщиной-судьей философия футбола другая. Другой лексикон и отношение. Здесь надо обладать незаурядными психологическими характеристиками личности, потому что на матче всякое может быть.
С моей точки зрения, это подтверждение отсутствия квалифицированных арбитров среди мужчин», – сказал Хусаинов.
- Встреча пройдет в Калининграде 19 сентября, начало – в 17:15 мск.
- Опейкина ранее работала на матче Кубка России между «Чертаново» и «Динамо Киров».