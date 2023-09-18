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    • Карпин ответил Абаскалю, который уличил врача сборной России во лжи

    Карпин ответил Абаскалю, который уличил врача сборной России во лжи

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на претензии тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный матч с Катаром (1:1).
    • Доктор сборной Хайтин сообщил, что «Спартак» не предупреждал ни о каких ограничениях для Литвинова.
    • Абаскаль ответил, что «Спартак» направил сообщение о повреждении Литвинова в сборную.

    – Как прокомментируете слова Абаскаля о том, что «Спартак» предупреждал сборную о травме Руслана Литвинова, но спартаковец тем не менее отыграл в матче с Катаром 90 минут?

    – Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

    Если говорить по существу, то на все вопросы, поднятые Абаскалем, уже ответил старший врач сборной Владимир Хайтин. Причем он основывался не на каких-то ощущениях или словах, а на официальной переписке, существующей между врачами сборной России и «Спартака», на фактах.

    Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем.

    – Насколько я знаю, все члены тренерского штаба сборной России владеют испанским языком – родным языком Абаскаля. Было ли какое-то общение между вами или вашими ассистентами с Абаскалем до, либо после сбора?

    – В том-то и дело, что нет. Как не было ни просьб и рекомендаций по Литвинову от «Спартака». Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цель выиграть матчи любой ценой.

    Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах. И примеров таких множество.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19743

      NewLife 20 минут назад

      Предмет базара Литвинов. Он не стоит не только времени двух тренеров, но, вообще, не годится ни для Спартака, ни для сборной тем более. Только два слабых тренера Абаскаль и Карпин могут приглашать этого мастера косяков.

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      Рейтинг: +6160

      Питерский князь 28 минут назад

      Срамтак посыпался.
      Укушенный блондин, кусает Абасраля!

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