Галактионов оценил трансферную кампанию «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги летней трансферной кампании.

«Локо» подписал Тимура Сулейманова, Владислава Сарвели и Илью Самошникова.

«Если подводить итоги трансферного окна, работа в любом случае идет. Довольны мы или нет – это неправильная формулировка.

Тимур Сулейманов перешел к нам в последний день. Сильянов вернулся? Это мы его вернули, он игрок, который принадлежал «Локомотиву».

Сильянов захотел сюда вернуться, мы хотели его видеть. У «Ростова» была опция выкупа, они его не выкупили. Не знаю, по каким причинам: не захотели, отказались, не нашли возможность – сложно сказать. Все факторы совпали: сам игрок захотел вернуться, но и мы были рады его видеть», – сказал Галактионов.