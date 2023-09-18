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    Галактионов оценил трансферную кампанию «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги летней трансферной кампании.

    «Локо» подписал Тимура Сулейманова, Владислава Сарвели и Илью Самошникова.

    «Если подводить итоги трансферного окна, работа в любом случае идет. Довольны мы или нет – это неправильная формулировка.

    Тимур Сулейманов перешел к нам в последний день. Сильянов вернулся? Это мы его вернули, он игрок, который принадлежал «Локомотиву».

    Сильянов захотел сюда вернуться, мы хотели его видеть. У «Ростова» была опция выкупа, они его не выкупили. Не знаю, по каким причинам: не захотели, отказались, не нашли возможность – сложно сказать. Все факторы совпали: сам игрок захотел вернуться, но и мы были рады его видеть», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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