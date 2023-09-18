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    Рахимов пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

    Казанская команда проиграла со счетом 0:3. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

    – Можете дать комментарий по судейству? Свистки были в обе стороны.

    – Наверное, они были в обе стороны, но те, которые определили: голевой момент – Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Отсюда возникает вопрос. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких. Отсюда у меня были возмущения.

    Но я не говорю, что это главное в нашем поражении. Мы должны находить свои ошибки. Впереди мы должны были доводить даже при счете 0:3.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +865

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...все три гола забиты из положения "Вне игры". На судью давило присутствие главного нефтяника страны...

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      Рейтинг: +21772

      Cleaner 1 час назад

      Судейство было БЕЗОБРАЗНЫМ в обе стороны. Судья явно не уровня РПЛ. Даже не уровня Пердива. Никакой судья. На мыло его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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