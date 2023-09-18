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Рахимов пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»

18 сентября 2023, 09:40
11

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

Казанская команда проиграла со счетом 0:3. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

– Можете дать комментарий по судейству? Свистки были в обе стороны.

– Наверное, они были в обе стороны, но те, которые определили: голевой момент – Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Отсюда возникает вопрос. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких. Отсюда у меня были возмущения.

Но я не говорю, что это главное в нашем поражении. Мы должны находить свои ошибки. Впереди мы должны были доводить даже при счете 0:3.

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (11)
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alp
1695021429
интересно а почему, рахимов умалчивает про отсутствие свистков при нарушениях рубина, которые могли быть ключевыми?
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Spirit_78
1695021805
Это из серии "жёлтая карточка на 7-й минуте сломала нам игру". Не стоит Рахимову брать пример с красно-белой секты.
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FaTeK1945ru
1695026424
...все три гола забиты из положения "Вне игры". На судью давило присутствие главного нефтяника страны...
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nik55
1695034931
судьи на довольствии газсрема----какие могут быть вопросы ?
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Давид59
1695048078
Тема понятная. А теперь вопрос: а что будем делать с Кабутовым? Он, имея жёлтую рубил Изидора как косой. Повтор комментаторы обсуждали и были едины - Рубин должен был доигрывать в меньшинстве. Вот тут бы им полный мешок голов накидали. А так всего лишь 3:0. Повезло.
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Taps
1695048865
Нечего на зеркало пенять коли рожа крива ...
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