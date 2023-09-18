Рахимов пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».

Казанская команда проиграла со счетом 0:3. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

– Можете дать комментарий по судейству? Свистки были в обе стороны.

– Наверное, они были в обе стороны, но те, которые определили: голевой момент – Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Отсюда возникает вопрос. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких. Отсюда у меня были возмущения.

Но я не говорю, что это главное в нашем поражении. Мы должны находить свои ошибки. Впереди мы должны были доводить даже при счете 0:3.