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    Смородская раскритиковала «Локомотив» из-за Изидора

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выступила с критикой в адрес московского клуба. Ей не понравилось, что руководство отпустило в «Зенит» Вильсона Изидора.

    Француз забил гол в дебютном матче за петербуржцев в ворота «Рубина».

    «Локомотив» отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно. Но тут вопрос в том, что Изидор не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь.

    Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов – все там хороши. В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» – не та команда, которую нельзя победить», – сказала Смородская.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2023 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19348

      paracetamol 22 минуты назад

      Когда футболист не хочет играть - одна проблема а вот почему он не хочет играть, проблема в квадрате. Кстати, сегодня даже Дзюба вернулся в свое привычное деревянное состояние. А ведь забивал!

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