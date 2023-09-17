Смородская раскритиковала «Локомотив» из-за Изидора

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выступила с критикой в адрес московского клуба. Ей не понравилось, что руководство отпустило в «Зенит» Вильсона Изидора.

Француз забил гол в дебютном матче за петербуржцев в ворота «Рубина».

«Локомотив» отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно. Но тут вопрос в том, что Изидор не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь.

Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов – все там хороши. В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» – не та команда, которую нельзя победить», – сказала Смородская.