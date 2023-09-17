Захарян ответил, против кого сложнее играть – «Лас-Пальмаса» или «Зенита»

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил игру против «Зенита» и «Лас-Пальмаса» в Примере.
«Против кого сложнее? «Лас-Пальмаса». Реально. Тут совсем по-другому играют. С «Зенитом» больше свободы, есть время подумать, а против «Лас-Пальмаса» было тяжело. Всегда против тебя один в один, всегда против тебя игрок, сложно мяч принять.
Так что по ощущениям против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита», – сказал Захарян.
- Арсен куплен у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Он еще ни разу не вышел в старте «Сосьедада».
- Сегодня баски сыграют в 5-м туре Примеры против «Реала».
Источник: телеграм-канал Okko