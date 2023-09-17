Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Захарян ответил, против кого сложнее играть – «Лас-Пальмаса» или «Зенита»

Захарян ответил, против кого сложнее играть – «Лас-Пальмаса» или «Зенита»

17 сентября 2023, 12:47
7

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил игру против «Зенита» и «Лас-Пальмаса» в Примере.

«Против кого сложнее? «Лас-Пальмаса». Реально. Тут совсем по-другому играют. С «Зенитом» больше свободы, есть время подумать, а против «Лас-Пальмаса» было тяжело. Всегда против тебя один в один, всегда против тебя игрок, сложно мяч принять.

Так что по ощущениям против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита», – сказал Захарян.

  • Арсен куплен у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • Он еще ни разу не вышел в старте «Сосьедада».
  • Сегодня баски сыграют в 5-м туре Примеры против «Реала».

Еще по теме:
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам 1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо» 4
Источник: телеграм-канал Okko
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Лас-Пальмас Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1694944186
ппц, Ара, сейчас тебя из ГосДумы в один ряд с Карпиным в предатели запишут
Ответить
paracetamol
1694944404
А мне как-то плевать, что думает этот ара. Уехал и уехал, хусим!
Ответить
Vladislaf
1694947591
Ничего неожиданного, наши клубы в лучшем случае по силе как лидеры вторых дивизионов топ лиг. Это уже давно понятно, просто вспомните как наши с топами играли когда ещё в ЛЧ выступали - игра на отбой и надежда на контратаки, иногда выстреливало. И сравните как аутсайдеры с этими же командами играли в своей лиге, сразу будет заметно что даже аутсайдер играет лучше наших зенитов, спартаков и т.д. Смотреть ру футбол давно уже тошно, все играют отвратно в особенности если одновременно какой нибудь матч из АПЛ, Ла лиги и т.д. включить.
Ответить
Garrincha58
1694948727
Заср....нян ещё пороху не нюхал
Ответить
Spirit_78
1695128728
Московский сброд радостно похрюкивает и похихикивает от этого интервью, при этом забывая, что их секты этому же Зениту регулярно проигрывают, зачастую с разгромным счётом и по итогу по очереди вылетают даже из первой пятёрки РПЛ. Чему вы радуетесь, убогие? Ваш уровень ещё ниже))
Ответить
Главные новости
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
2
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
10
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
12
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+