Захарян ответил, против кого сложнее играть – «Лас-Пальмаса» или «Зенита»

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил игру против «Зенита» и «Лас-Пальмаса» в Примере.

«Против кого сложнее? «Лас-Пальмаса». Реально. Тут совсем по-другому играют. С «Зенитом» больше свободы, есть время подумать, а против «Лас-Пальмаса» было тяжело. Всегда против тебя один в один, всегда против тебя игрок, сложно мяч принять.

Так что по ощущениям против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита», – сказал Захарян.