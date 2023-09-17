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    • Захарян ответил, против кого сложнее играть – «Лас-Пальмаса» или «Зенита»

    Захарян ответил, против кого сложнее играть – «Лас-Пальмаса» или «Зенита»

    Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил игру против «Зенита» и «Лас-Пальмаса» в Примере.

    «Против кого сложнее? «Лас-Пальмаса». Реально. Тут совсем по-другому играют. С «Зенитом» больше свободы, есть время подумать, а против «Лас-Пальмаса» было тяжело. Всегда против тебя один в один, всегда против тебя игрок, сложно мяч принять.

    Так что по ощущениям против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита», – сказал Захарян.

    • Арсен куплен у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Он еще ни разу не вышел в старте «Сосьедада».
    • Сегодня баски сыграют в 5-м туре Примеры против «Реала».

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    Источник: телеграм-канал Okko

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1795

      Спартач80 29 минут назад

      Горят пуканы у педикулёзных=)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17960

      Garrincha58 1 час назад

      Заср....нян ещё пороху не нюхал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Vladislaf 1 час назад

      Ничего неожиданного, наши клубы в лучшем случае по силе как лидеры вторых дивизионов топ лиг. Это уже давно понятно, просто вспомните как наши с топами играли когда ещё в ЛЧ выступали - игра на отбой и надежда на контратаки, иногда выстреливало. И сравните как аутсайдеры с этими же командами играли в своей лиге, сразу будет заметно что даже аутсайдер играет лучше наших зенитов, спартаков и т.д. Смотреть ру футбол давно уже тошно, все играют отвратно в особенности если одновременно какой нибудь матч из АПЛ, Ла лиги и т.д. включить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7612

      Semenycch 1 час назад

      Испанский чемпионат гораздо более интенсивный и скоростной. Это сказывается на всех клубах и на чемпионах и на аутсайдерах и середняках. Наш футбол медленный. Мы все более и более отстаем от мировых тенденций развития футбола, а тут еще и тренером сборной России назначили полное г....о!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3074

      Болотоход 2 часа назад

      Конечно ЛАС сильнее нашей лазурной дырявой помойки!
      Стыдно за аль-бзянить((!

      3
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      Рейтинг: +2034

      Suvorov71 > Болотоход 53 минуты назад

      их даже сравнивать нельзя питерская помойка все покупает, а там команда, она играет в футбол

      0
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      Рейтинг: +6109

      Питерский князь 2 часа назад

      Разве кто-то другого ожидал?
      Сын Карпина, сразу видно.
      Поэтому от нашей сборной душком и отдает!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3074

      Болотоход > Питерский князь 2 часа назад

      Бзянит пропаном пропитанный)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2034

      Suvorov71 > Питерский князь 51 минуту назад

      питерская княгиня как всегда в жопе, ну как с палкой в жопе

      0
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      Рейтинг: +19330

      paracetamol 2 часа назад

      А мне как-то плевать, что думает этот ара. Уехал и уехал, хусим!

      4
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      Рейтинг: +2624

      Челнинец > paracetamol 1 час назад

      Правда вонючим не нравится

      1
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      Рейтинг: +549

      odessakmv 2 часа назад

      ппц, Ара, сейчас тебя из ГосДумы в один ряд с Карпиным в предатели запишут

      3
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