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    Зиньковский считает победу над «Сочи» заслуженной

    Игрок «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

    «Тяжeлый матч с «Сочи». Всe вроде складывалось нормально для нас. Матч был под контролем – не давали создавать моментов «Сочи». Сыграли на ноль – это хорошо. Мы это планировали. Хорошо, что получилось. Ребята молодцы, дожали в конце.

    В первые 15-20 минут мы могли забивать один из двух-трeх моментов. Тогда было бы всe намного проще. Чуть затянули. Повезло, что забили в конце, и хорошо, что дожали. Выиграли заслуженно», – сказал Зиньковский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4228

      ПалкоВводецъ (returned) 13 минут назад

      Ещё один сектант не видел как его хряков тащил судейка, отменив чистейший гол. Гыгыгы

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