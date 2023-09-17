Зиньковский считает победу над «Сочи» заслуженной

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.

С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.

«Спартак» поднялся на 6-е место.

«Тяжeлый матч с «Сочи». Всe вроде складывалось нормально для нас. Матч был под контролем – не давали создавать моментов «Сочи». Сыграли на ноль – это хорошо. Мы это планировали. Хорошо, что получилось. Ребята молодцы, дожали в конце.

В первые 15-20 минут мы могли забивать один из двух-трeх моментов. Тогда было бы всe намного проще. Чуть затянули. Повезло, что забили в конце, и хорошо, что дожали. Выиграли заслуженно», – сказал Зиньковский.