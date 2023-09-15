Гафин – о трансфере Бителло в «Динамо»: «Ехал со сборной Бразилии в Марокко, а оказался в Москве»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил трансфер полузащитника Бителло из «Гремио».

– Сегодня [в восьмом туре РПЛ против «Пари НН» (1:1)] сыграл Бителло. Как оцениваете его дебют?

– Бителло несколько дней назад приехал. Для него это совершенно новая жизненная ситуация. Он из своего города Порто-Алегри выезжал в Марокко сыграть за олимпийскую сборную Бразилии, а оказался в Москве. Достаточно неожиданно для самого себя. Не то чтобы совсем неожиданно, он приехал, собственно, к нам с сумкой сборной Бразилии. Поэтому я надеюсь, что у Бителло все впереди. Он добавит нам класса и быстро адаптируется к РПЛ.

– Была информация о том, что он может не доехать в РПЛ. Как мы понимаем, это не так. Но риск был во время переговоров. То, что он туда не перейдет.

– Такое всегда может быть, что кто-то куда не перейдет во время переговоров. Как видите, доехал.

– Как в целом оцените это трансферное окно для «Динамо»? Довольны ли приобретением?

– У нас достаточно бурное было трансферное окно. Мы закрыли все позиции, которые мы планировали закрыть. Поэтому с точки зрения трансферной кампании, мы свой план выполнили. Чтобы оценивать успешность, нужно смотреть в перспективе, как новички будут адаптироваться, какой результат нам будут давать. Что касается «игроков на выход», мы тоже удовлетворены тем, что мы сделали. У нас положительный трансферный баланс – это хорошо.