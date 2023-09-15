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    • Экс-врач «Спартака» рассказал, как Дзюба попросил об услуге за 30 тысяч рублей и «слился»

    Экс-врач «Спартака» рассказал, как Дзюба попросил об услуге за 30 тысяч рублей и «слился»

    Бывший доктор «Спартака» Темир Ондар рассказал о долге нападающего Артема Дзюбы, созданном во время выступления за спартаковцев.

    – С Дзюбой есть история. Он вернулся в «Спартак» из «Томи», где был в аренде. Звонит: «Темир, помоги! Брату нужно срочно прооперировать колено». Не помню – то ли родному, то ли двоюродному. Хорошо, отвечаю, проведу через наше отделение, без очереди. Стоимость – 30 тысяч рублей. «О деньгах не беспокойся», – отвечает.

    – Это официальные расценки?

    – Разумеется. Эту сумму я внес в кассу. Выложил из своего кармана. Операция прошла успешно, и Дзюба слился.

    – То есть?

    – Сначала сказал, что позже деньги отдаст. Потом на брата стрелки перевел: «Я-то при чем? Он заплатить должен, с него спрашивай...» Так ни копейки и не получил.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Он покинул клуб в 2015 году.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6270

      fakeid 1 час назад

      спартачи - они такие.

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