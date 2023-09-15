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    Названы 16 претендентов на премию «Джентльмен года-2023»

    Объявлены претенденты на старейшую премию российского футбола «Джентльмен года». Ее вручает газета «Комсомольская правда».

    В списке находятся 16 футболистов клубов РПЛ: Антон Зиньковский («Спартак»), Александр Селихов («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Константин Кучаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Сергей Петров («Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел») и Лукас Вера («Оренбург»).

    • Премия «Джентельмен года» вручается уже почти 30 лет.
    • В прошлом году обладателем приза стал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8877

      Беспонтий 28 минут назад

      а я бы кержакову дал гран при
      за мощное селебрити
      уж извините
      кому не нравится сотрите
      на раз два три..
      а несогласные совсем
      сосите

      0
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      Рейтинг: +3958

      шахта Заполярная 36 минут назад

      Кержаков "достойный " джентельмен, особо когда ему бухому микрофон дают в центре города.

      1
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      Рейтинг: +6268

      fakeid > шахта Заполярная 30 минут назад

      https://bombardir.ru/news/696391

      это был не микрофон))

      0
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      Рейтинг: +3958

      шахта Заполярная > fakeid 21 минуту назад

      Ну мегафон, диктофон, рупор или еще чего, без разницы. Главное результат джентельменства и уважения к таким же как ты футболистам.

      0
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      Рейтинг: +6057

      Питерский князь 39 минут назад

      Осталось узнать, кто у нас дивет в буржуазно-аристократическом обществе!
      :)))

      0
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