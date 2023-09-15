Названы 16 претендентов на премию «Джентльмен года-2023»

Объявлены претенденты на старейшую премию российского футбола «Джентльмен года». Ее вручает газета «Комсомольская правда».
В списке находятся 16 футболистов клубов РПЛ: Антон Зиньковский («Спартак»), Александр Селихов («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Константин Кучаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Сергей Петров («Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел») и Лукас Вера («Оренбург»).
- Премия «Джентельмен года» вручается уже почти 30 лет.
- В прошлом году обладателем приза стал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.
Источник: «Комсомольская правда»