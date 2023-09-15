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    • Абаскаль объяснил свое решение работать в России: «Чувствуем себя как дома»

    Абаскаль объяснил свое решение работать в России: «Чувствуем себя как дома»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о решении переехать в Россию.

    Испанский специалист тренирует московский клуб с лета 2022 года.

    – Для меня такое решение никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы – только в головах у людей, а мы сами создаем свое пространство. Я считаю себя свободным, мне нравится учиться, открывать новое, получать опыт. Поэтому и поработал уже в пяти странах. Семья меня во всем поддерживает. С самого начала, еще с того момента, как я из Севильи поехал в Барселону – это ведь совсем другой регион Испании. Что касается переезда в Россию, то семье сначала было немного волнительно, но потом они сами приехали в Москву и убедились, что тут все хорошо.

    – Кто-то из друзей или дальних родственников отговаривал?

    – Нет, таких не было. Мы занимаемся футболом, который никому не приносит вреда. Это спорт, эмоции, трибуны, счастливые люди после побед. Все мои знакомые восприняли решение возглавить «Спартак» с позитивом и энтузиазмом.

    – Вы можете представить, что останетесь в России настолько долго, что ваш сын пойдет в русский детский сад, в русскую школу?

    – Нам в Москве все нравится, чувствуем себя как дома – очень комфортно. Что бы ни произошло, где бы мы ни жили дальше, никогда не забудем, что наш сын родился в России. Наша любовь к нему родилась в России, все для него началось здесь. И в паспорте у него будет написано, что он родился в Москве. Этого никто и никогда не отнимет. Для нас это очень важно.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24254

      Persona_non_Grata 2 минуты назад

      "я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы – только в головах у людей, а мы сами создаем свое пространство." - тяжело тебе будет с таким менталитетом в России, здесь такая позиция не очень укладывается в закорюзлых мозгах крепостных, а таких здесь много ((( Здесь не очень приветствуются личности думающие неординарно, ну а позитивные вообще настораживают !!!

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