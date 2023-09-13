Аленичев определил проблему Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев недоволен, что в команде сейчас есть нестабильность с составом.

– Многие удивляются, что не играет Данил Пруцев. Он мог бы дать больше в центре поля?

– Мог бы. Но опять‑таки: болельщики говорят, что в команде большая ротация. Рвем «Динамо» за 24 минуты, а на следующую игру выходим – и там полсостава другие. С чем это связано? Не могу ответить на ваш вопрос. Вроде побежали с «Динамо», забивали красивые голы, а на следующий матч Александр Соболев – при всем уважении к Саше – выходит никакой. Или Квинси Промес.

– Все отмечают силу состава «Спартака». Но он кажется вам сбалансированным?

– На каждую позицию по два игрока присутствует. Этого достаточно, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Верю, что «Спартак» может это сделать. Задача тренера в такой ситуации, как бы банально ни звучало, угадать с составом. Видимо, у Гильермо Абаскаля это пока не получается. Об этом многие говорят – и я в принципе согласен с болельщиками.