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    Аленичев определил проблему Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев недоволен, что в команде сейчас есть нестабильность с составом.

    – Многие удивляются, что не играет Данил Пруцев. Он мог бы дать больше в центре поля?

    – Мог бы. Но опять‑таки: болельщики говорят, что в команде большая ротация. Рвем «Динамо» за 24 минуты, а на следующую игру выходим – и там полсостава другие. С чем это связано? Не могу ответить на ваш вопрос. Вроде побежали с «Динамо», забивали красивые голы, а на следующий матч Александр Соболев – при всем уважении к Саше – выходит никакой. Или Квинси Промес.

    – Все отмечают силу состава «Спартака». Но он кажется вам сбалансированным?

    – На каждую позицию по два игрока присутствует. Этого достаточно, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Верю, что «Спартак» может это сделать. Задача тренера в такой ситуации, как бы банально ни звучало, угадать с составом. Видимо, у Гильермо Абаскаля это пока не получается. Об этом многие говорят – и я в принципе согласен с болельщиками.

    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • У команды в последних 4 матчах РПЛ 0 побед.
    • Впереди домашний матч с «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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