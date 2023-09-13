В Госдуме отреагировали на призыв Карпина уезжать из РПЛ

не понятно что плохого сказал Валера! если игрок будет востребован после нашей продажной РПЛ в Европе, то этож хорошо...а уроды типа этого Хамзаева распи...ют Россию и о какой то морали сказать пытаются..
Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев прокомментировал совет главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тот призвал игроков покидать РПЛ.
«Каждый по-своему воспринимает понятие уровня. Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, а не футбольный, то надо уезжать в Европу. Это глупость и чушь несусветная. Карпин взрослый человек, который жил при разных системах, жил в СССР. Он прекрасно знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции. Если бы это заявил какой-то молодой тиктокер, то его можно было бы просто пожалеть. А тут говорит человек с сединой, который видел разное.
Вот что он говорит, этот вопрос к нему, а не к нам, у нас с головой всe нормально. Но пока они так будут говорить, у нас так и будет футбол на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года. Поэтому что это за заявление? Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. И суперрезультата от них никто не видел. Поэтому, это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это тикток-философией», – сказал Хамзаев.
- У сборной России в сентябре 0 побед в 3 матчах.
- Карпин в команде с 2021 года.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.