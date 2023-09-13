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    В Госдуме отреагировали на призыв Карпина уезжать из РПЛ

    Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев прокомментировал совет главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тот призвал игроков покидать РПЛ.

    «Каждый по-своему воспринимает понятие уровня. Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, а не футбольный, то надо уезжать в Европу. Это глупость и чушь несусветная. Карпин взрослый человек, который жил при разных системах, жил в СССР. Он прекрасно знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции. Если бы это заявил какой-то молодой тиктокер, то его можно было бы просто пожалеть. А тут говорит человек с сединой, который видел разное.

    Вот что он говорит, этот вопрос к нему, а не к нам, у нас с головой всe нормально. Но пока они так будут говорить, у нас так и будет футбол на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года. Поэтому что это за заявление? Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. И суперрезультата от них никто не видел. Поэтому, это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это тикток-философией», – сказал Хамзаев.

    • У сборной России в сентябре 0 побед в 3 матчах.
    • Карпин в команде с 2021 года.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +599

      timon2401 2 секунды назад

      не понятно что плохого сказал Валера! если игрок будет востребован после нашей продажной РПЛ в Европе, то этож хорошо...а уроды типа этого Хамзаева распи...ют Россию и о какой то морали сказать пытаются..

      0
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      Рейтинг: +13

      голлевацнен 21 минуту назад

      Не стоит обращать внимание на всяких придурков из Думы. Там других и не водится. Как говорится, что заслужили, то и имеем.

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      Рейтинг: +906

      bratskij 30 минут назад

      Пудель дурачком был, дурачком и помрет, ничему жизнь не учит клоуна.

      0
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      Рейтинг: +70

      Владимир-Филиппов-vkontak 40 минут назад

      Валера, оказывается, дурачок. Надеюсь, судьи перестанут помогать Ростову.

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      Рейтинг: +25139

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Госдума: "Валера, не верим!" ))) ***

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      Рейтинг: +5998

      Питерский князь 50 минут назад

      А я думал, все депутаты закричат:"Карпина на СВО"!
      Для повышения патриатизма!
      :)))

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      Рейтинг: +12471

      BRO_football 52 минуты назад

      Опять депутаты Госдумы лезут в темы, в которых сами ничего не соображают.
      В том-то и дело, что Карпин взрослый человек, он тренер и футболист, жил в разных системах, поиграл в России и в Европе, и поэтому может их сравнивать и советовать уезжать в Европу.
      А кто такой Хамзаев? Всего лишь говорящая голова.

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      Рейтинг: +68979

      portero 1 час назад

      Госдуме занятся больше нечем срочно, назначать тренеров по всем видам спорта!!!!!

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