ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче ЦСКА – «Зенит»

ЭСК РФС оценила работу арбитра Павла Кукуяна на матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать четыре эпизода.

«Решения комиссии:

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА Дугласа Келлвена в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как этот контакт произошел с рукой, находящейся в естественном положении в соответствии с его движением в данной ситуации, после умышленной игры в мяч этим же игроком.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 75-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА Виллиана Роши против атакующего игрока команды «Зенит» Данилы Кругового, так как оба игрока, теряя равновесие в единоборстве за мяч без нарушения правил, начали падать на газон, а незначительный контакт защитника с ногой нападающего при падении был без какого-либо воздействия на соперника, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве атакующего игрока команды «Зенит» Ивана Сергеева с игроками обороняющейся команды ЦСКА Виллианом Рошей и Роберто Мойзесом в их штрафной площади комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны кого-то из защитников, так как они оба позиционно находились ближе к мячу и двигались к нему, их руки не были неестественно выставлены в сторону, когда как нападающий при попытке опередить соперников сам инициировал контакт с плечом игрока обороны.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не удалил с поля игрока ЦСКА Виллиана Рошу на 90+3-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды ЦСКА Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока команды «Зенит» Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за неспортивное поведение», – сказано в заявлении РФС.

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