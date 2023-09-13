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    ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче ЦСКА – «Зенит»

    ЭСК РФС оценила работу арбитра Павла Кукуяна на матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

    Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать четыре эпизода.

    «Решения комиссии:

    • Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА Дугласа Келлвена в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как этот контакт произошел с рукой, находящейся в естественном положении в соответствии с его движением в данной ситуации, после умышленной игры в мяч этим же игроком.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    • Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 75-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА Виллиана Роши против атакующего игрока команды «Зенит» Данилы Кругового, так как оба игрока, теряя равновесие в единоборстве за мяч без нарушения правил, начали падать на газон, а незначительный контакт защитника с ногой нападающего при падении был без какого-либо воздействия на соперника, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

    В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    • Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве атакующего игрока команды «Зенит» Ивана Сергеева с игроками обороняющейся команды ЦСКА Виллианом Рошей и Роберто Мойзесом в их штрафной площади комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны кого-то из защитников, так как они оба позиционно находились ближе к мячу и двигались к нему, их руки не были неестественно выставлены в сторону, когда как нападающий при попытке опередить соперников сам инициировал контакт с плечом игрока обороны.

    В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    • Судья правильно не удалил с поля игрока ЦСКА Виллиана Рошу на 90+3-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды ЦСКА Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока команды «Зенит» Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника.

    Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за неспортивное поведение», – сказано в заявлении РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +38

      Бобссон 24 минуты назад

      ЭСК сборище клоунов. Есть правила игры и по ним нужно судить. На Сергееве была чистейшая коробочка, но, видимо, сейчас другие правила. Вот эти клоуны обучают нынешних, а потом и получаем Амелиных, Шадыханов и им подобных.

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      Рейтинг: +7578

      Semenycch 34 минуты назад

      В ЭСК РФС сидят просто клоуны или даже нет, скорее факиры-клоуны. Когда нужно из шляпы достают зайца, а в другой такой же ситуации фигу! Придурки и Вы с таким лживым разбором матчей действительно хотите достичь европейского уровня развития футбола в России? В стране шулеров и воров у футбольной власти это невозможно!

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      Рейтинг: +12467

      BRO_football 47 минут назад

      3 пенальти в ворота ЦСКА! А чё не 10 сразу?
      Жаль, что не питерский Безбородов судил. Он бы все 3 назначил и красную карточку дал!

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      Рейтинг: +68973

      portero 1 час назад

      Мне понравилось..... душил не сильно, клоуны в своём репуртуаре!!!!!
      Их сук за горло взять и придушить, чтоб в отставку ушли....

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      Рейтинг: +2619

      ScarlettOgusania > portero 21 минуту назад

      жаль, что Ерохина не придушил Роша, тогда ЭСК вынес бы решение об "угрозе безопасности соперника") Роша - псих!

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      Рейтинг: +772

      JIEGEHDA 1 час назад

      Ну если так то мы согласны . Будь тоже самое со Спартаком кричали бы Миллер и Дюков купили. Газпром мечты сбываются . Как видим . Фанаты Зенита относятся нормально . Всем лайка . Мужики С Питера

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      Рейтинг: +4052

      lordmrv > JIEGEHDA 35 минут назад

      Это мнение одного болельщика. За это тебе респект. просто отбросы, считающие себя болельщиками Зенита, сейчас на наших ветках срут.

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