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    • Карвахаль подал в суд на переводчика из-за обвинения в домогательствах к русской официантке

    Карвахаль подал в суд на переводчика из-за обвинения в домогательствах к русской официантке

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль опроверг информацию о домогательствах к русской официантке во время ЧМ-2018.

    Ранее мексиканец Алекс Пенья, работавший переводчиком в сборной Испании на ЧМ-2018, рассказал о просьбе футболиста передать официантке, что хочет «засунуть свой член ей в глотку»..

    «Вся информация обо мне, появившаяся в последние дни в прессе – абсолютная ложь. Начиная от моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным насилием на чемпионате мира 2018 года в России.

    Я нахожу абсолютно прискорбным и обидным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, доверяя словам третьих лиц, порочащим мое имя и честь. Я уже подал в суд», – написал Карвахаль в твиттере.

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    Источник: твиттер Дани Карвахаля

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