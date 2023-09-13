Карвахаль подал в суд на переводчика из-за обвинения в домогательствах к русской официантке

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль опроверг информацию о домогательствах к русской официантке во время ЧМ-2018.

Ранее мексиканец Алекс Пенья, работавший переводчиком в сборной Испании на ЧМ-2018, рассказал о просьбе футболиста передать официантке, что хочет «засунуть свой член ей в глотку»..

«Вся информация обо мне, появившаяся в последние дни в прессе – абсолютная ложь. Начиная от моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным насилием на чемпионате мира 2018 года в России.

Я нахожу абсолютно прискорбным и обидным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, доверяя словам третьих лиц, порочащим мое имя и честь. Я уже подал в суд», – написал Карвахаль в твиттере.