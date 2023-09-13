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    • «Хочу засунуть член ей в глотку»: Карвахаль домогался до официантки на ЧМ-2018

    «Хочу засунуть член ей в глотку»: Карвахаль домогался до официантки на ЧМ-2018

    Мексиканец Алекс Пенья, работавший переводчиком в сборной Испании на ЧМ-2018, сообщил о домогательствах защитника Дани Карвахаля к официантке во время турнира в России.

    «Я был на кухне и разговаривал с официантками, когда подошли Начо, Дани Карвахаль и Давид Де Хеа и попросили меня пригласить их на вечеринку.

    Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку», – сказал Пенья.

    Переводчик передал девушке, что у нее очень красивые глаза. Пенья отметил, что Де Хеа провел ночь с одной из официанток, хотя на тот момент уже встречался с будущей женой – певицей Эдурне.

    Ухаживания Карвахаля и Начо были отвергнуты. «Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского «Реала», – сказал Пенья.

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    Источник: The Objective

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1225

      SuperNils 39 минут назад

      Член в глотке - это классно!

      0
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      Рейтинг: +19819

      ilichkadr 1 час назад

      Ну, и какой идиот выложил сию инфу!?

      3
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