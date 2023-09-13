«Хочу засунуть член ей в глотку»: Карвахаль домогался до официантки на ЧМ-2018

Мексиканец Алекс Пенья, работавший переводчиком в сборной Испании на ЧМ-2018, сообщил о домогательствах защитника Дани Карвахаля к официантке во время турнира в России.

«Я был на кухне и разговаривал с официантками, когда подошли Начо, Дани Карвахаль и Давид Де Хеа и попросили меня пригласить их на вечеринку.

Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку», – сказал Пенья.

Переводчик передал девушке, что у нее очень красивые глаза. Пенья отметил, что Де Хеа провел ночь с одной из официанток, хотя на тот момент уже встречался с будущей женой – певицей Эдурне.

Ухаживания Карвахаля и Начо были отвергнуты. «Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского «Реала», – сказал Пенья.