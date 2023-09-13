Зарема прошлась по бывшим игрокам «Спартака», которые критиковали Тедеско

А уволенный хрюшками Унаи Эмери ещё больше феерил)
Проблема, как думаю, в менталитете.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об успешной игре сборной Бельгии под руководством Доменико Тедеско.
«Тедеско феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплоченным коллективом.
Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя наигранностью, а его футбол – скучным и примитивным.
Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» – носители то ли духа, то ли душка», – сказала Салихова
- Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.
- Сейчас команду тренирует Гильермо Абаскаль.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.