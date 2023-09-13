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    • Зарема прошлась по бывшим игрокам «Спартака», которые критиковали Тедеско

    Зарема прошлась по бывшим игрокам «Спартака», которые критиковали Тедеско

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об успешной игре сборной Бельгии под руководством Доменико Тедеско.

    «Тедеско феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплоченным коллективом.

    Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя наигранностью, а его футбол – скучным и примитивным.

    Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» – носители то ли духа, то ли душка», – сказала Салихова

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5091

      Бомбардиръ 14 минут назад

      А уволенный хрюшками Унаи Эмери ещё больше феерил)
      Проблема, как думаю, в менталитете.

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