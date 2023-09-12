Баринов – о трансферах «Локо»: «Мы не можем никого привезти»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что команде нужны новые футболисты.

«Чтобы «Локомотив» мог бороться за титул, нам нужно усиление – это 100%. А так, если боженька поможет – то способны. Хотя, конечно, можно и с 13 игроками титул завоевать, как мы это сделали при Палыче. Но все равно, считаю, трансферы нужны.

Однако сейчас, видимо, ситуация, что мы не можем никого привезти», – сказал Баринов.