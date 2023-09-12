Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Баринов – о трансферах «Локо»: «Мы не можем никого привезти»

    Баринов – о трансферах «Локо»: «Мы не можем никого привезти»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что команде нужны новые футболисты.

    «Чтобы «Локомотив» мог бороться за титул, нам нужно усиление – это 100%. А так, если боженька поможет – то способны. Хотя, конечно, можно и с 13 игроками титул завоевать, как мы это сделали при Палыче. Но все равно, считаю, трансферы нужны.

    Однако сейчас, видимо, ситуация, что мы не можем никого привезти», – сказал Баринов.

    • «Локо» занимает 6-е место в РПЛ.
    • У команды 12 очков в семи турах.

    Новости по теме
    Баринов оценил влияние Дзюбы на атмосферу в «Локомотиве» 3
    Баринов: «Верю, что все происходящее сейчас скоро закончится»
    «Не хуже, чем в Италии»: Баринов сравнил РПЛ и Серию А
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5352

      Эном айс 1 час назад

      Мэй би самолётом, раз уж так всё плачевно в РЖД..?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 