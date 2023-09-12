«Настоящий позор!»: ветеран ЦСКА прошелся по сборной России после 1:2 с Египтом

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал сборную России за поражение от олимпийской сборной Египта.

Россияне потерпели первое поражение за 22 месяца.

Итоговый счет – 2:1 в пользу египтян.

12 сентября сборная России сыграет с Катаром.

– Я посмотрел начало матча России с Египтом, но потом выключил. Что мне на них смотреть? Сборная основная безобразно играет, а эти молодые подавно. Не для меня такой футбол. Не на кого смотреть. Я могу смотреть только иностранцев. Российские игроки – это серая однотипная масса на поле.

– Позорно ли проиграть сборной Египта?

– Самый настоящий позор! В советское время о таком и подумать даже не могли. Мы ездили в Швецию, Данию и Грецию и даже не могли себе представить ничейного результата. А тут поражение от Египта. У меня слов нет!

– Что ждете от матча со сборной Катара?

– Уже ничего и не жду. Я посмотрю этот матч. Хочу найти хоть одну звездочку среди этой массы. Карпин набрал 49 человек. Ну, куда вот их всех? Все отдают пасы друг другу и никак не обостряют. Пас ради паса