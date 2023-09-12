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  • «Настоящий позор!»: ветеран ЦСКА прошелся по сборной России после 1:2 с Египтом

«Настоящий позор!»: ветеран ЦСКА прошелся по сборной России после 1:2 с Египтом

12 сентября 2023, 11:55
5

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал сборную России за поражение от олимпийской сборной Египта.

  • Россияне потерпели первое поражение за 22 месяца.
  • Итоговый счет – 2:1 в пользу египтян.
  • 12 сентября сборная России сыграет с Катаром.

– Я посмотрел начало матча России с Египтом, но потом выключил. Что мне на них смотреть? Сборная основная безобразно играет, а эти молодые подавно. Не для меня такой футбол. Не на кого смотреть. Я могу смотреть только иностранцев. Российские игроки – это серая однотипная масса на поле.

– Позорно ли проиграть сборной Египта?

– Самый настоящий позор! В советское время о таком и подумать даже не могли. Мы ездили в Швецию, Данию и Грецию и даже не могли себе представить ничейного результата. А тут поражение от Египта. У меня слов нет!

– Что ждете от матча со сборной Катара?

– Уже ничего и не жду. Я посмотрю этот матч. Хочу найти хоть одну звездочку среди этой массы. Карпин набрал 49 человек. Ну, куда вот их всех? Все отдают пасы друг другу и никак не обостряют. Пас ради паса

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Египет (мол) Россия
Комментарии (5)
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acor94
1694511308
Кто это? С 2005 года слежу за рпл. Ветеран? В 40 лет? А где воевал? Сирия, Чечня?
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zarsm
1694512168
Что за ноунейм?)
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Давид59
1694512284
Я тоже такого не помню, но играли и вправду безобразно. На один точный пас приходилось девять неточных.
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Давид59
1694512433
Справедливости ради, надо было оставить Египет в меньшинстве, когда защитник сыграл по-вратарски.
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