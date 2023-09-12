Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Жирков: «Меня выгнали из «Челси» – кто в Англию пустит?»

    Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков рассказал о процессе получения тренерской лицензии.

    – Как продвигается процесс обучения на тренера?

    – Тяжело. В первые дни нас нагрузили информацией – надо делать домашнее задание на компьютере. Очень тяжело. Новые программы эти, много задали...

    – Обозначили себе тренерскую мечту?

    – Нет, я пока себя не вижу главным тренером.

    – Есть ли команда, в которую вы никогда не пойдете работать?

    – Такой команды нет.

    – Вы открыты для всех?

    – Да, открыт для всех. Уже вижу этот заголовок: «Я открыт для всех команд».

    – К кому поехали бы на стажировку?

    – В «Спартак» Тамбов, в молодежку хочу.

    – Может, у вас остались связи в «Челси».

    – Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали, блин. У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить.

    • Жирков в этом году закончил карьеру.
    • Он победитель Кубка УЕФА и бронзовый призер Евро-2008.

    Новости по теме
    Жирков рассказал, что ему тяжело дается учеба на тренера 4
    Жирков объяснил природу своей скромности
    Жирков объяснил, почему не полностью реализовал потенциал 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 