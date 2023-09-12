Жирков: «Меня выгнали из «Челси» – кто в Англию пустит?»

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков рассказал о процессе получения тренерской лицензии.

– Как продвигается процесс обучения на тренера?

– Тяжело. В первые дни нас нагрузили информацией – надо делать домашнее задание на компьютере. Очень тяжело. Новые программы эти, много задали...

– Обозначили себе тренерскую мечту?

– Нет, я пока себя не вижу главным тренером.

– Есть ли команда, в которую вы никогда не пойдете работать?

– Такой команды нет.

– Вы открыты для всех?

– Да, открыт для всех. Уже вижу этот заголовок: «Я открыт для всех команд».

– К кому поехали бы на стажировку?

– В «Спартак» Тамбов, в молодежку хочу.

– Может, у вас остались связи в «Челси».

– Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали, блин. У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить.