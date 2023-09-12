70-летний Магат предложил свои услуги сборной Германии

Феликс Магат хочет возглавить сборную Германии вместо уволенного Ханса-Дитера Флика.

«Нам срочно нужен кто-то, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.

Думаю, я умею вселять уверенность в команды, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть. Это то, что сейчас нужно Немецкому футбольному союзу», – заявил 70-летний специалист.