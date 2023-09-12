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    70-летний Магат предложил свои услуги сборной Германии

    Феликс Магат хочет возглавить сборную Германии вместо уволенного Ханса-Дитера Флика.

    «Нам срочно нужен кто-то, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.

    Думаю, я умею вселять уверенность в команды, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть. Это то, что сейчас нужно Немецкому футбольному союзу», – заявил 70-летний специалист.

    • Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.
    • У них серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).
    • Магат трижды выигрывал Бундеслигу – с «Баварией» (2) и «Вольфсбургом» (1).
    • Его последний клуб – «Герта».

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    Источник: Norddeutscher Rundfunk

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9295

      vladik12 31 минуту назад

      Оч хороший вар. Железный Феликс всем даст просраться.

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