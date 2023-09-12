70-летний Магат предложил свои услуги сборной Германии

Феликс Магат хочет возглавить сборную Германии вместо уволенного Ханса-Дитера Флика.
«Нам срочно нужен кто-то, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.
Думаю, я умею вселять уверенность в команды, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть. Это то, что сейчас нужно Немецкому футбольному союзу», – заявил 70-летний специалист.
- Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.
- У них серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).
- Магат трижды выигрывал Бундеслигу – с «Баварией» (2) и «Вольфсбургом» (1).
- Его последний клуб – «Герта».
Источник: Norddeutscher Rundfunk