Агент Гурцкая: «У «Краснодара» посредственные футболисты и «глухой» тренер»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

Краснодарцы набрали 17 очков в 7 турах РПЛ.

Следующий соперник – «Ахмат» (16 сентября).

– Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.

– У «Краснодара» плохая селекция?

– Если в команде русские делают иностранцев сильнее, то да – это плохая селекция.

– Сафонов в хорошей форме – лучший вратарь лиги. Волков – один из самых прогрессирующих правых защитников. Черников – один из лучших опорников. Сперцян – вообще игрок из другой лиги. Может, это говорит о качестве работы академии «Краснодара»?

– Я говорю про иностранцев: Баняц – ошибка, Мозес – ошибка, Олусегун – все понятно, его купили за копейки. Баши...

– Он здорово провел старт сезона.

– Он в футбол вообще не играет, пасовать не умеет. Он просто умеет бегать.