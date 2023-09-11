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  • Агент Гурцкая: «У «Краснодара» посредственные футболисты и «глухой» тренер»

Агент Гурцкая: «У «Краснодара» посредственные футболисты и «глухой» тренер»

11 сентября 2023, 11:46
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

  • Краснодарцы набрали 17 очков в 7 турах РПЛ.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (16 сентября).

– Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.

– У «Краснодара» плохая селекция?

– Если в команде русские делают иностранцев сильнее, то да – это плохая селекция.

– Сафонов в хорошей форме – лучший вратарь лиги. Волков – один из самых прогрессирующих правых защитников. Черников – один из лучших опорников. Сперцян – вообще игрок из другой лиги. Может, это говорит о качестве работы академии «Краснодара»?

– Я говорю про иностранцев: Баняц – ошибка, Мозес – ошибка, Олусегун – все понятно, его купили за копейки. Баши...

– Он здорово провел старт сезона.

– Он в футбол вообще не играет, пасовать не умеет. Он просто умеет бегать.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ивич Владимир Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
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RealDiMoNMadrid
1694423106
Пусть Краснодар продолжает выращивать местных футболистов и делать ими результат) А качественные иностранцы по бюджетным суммам ещё не скоро попадут в нашу лигу
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lejnin
1694424595
"...и вообще, почему не обратились ко мне, я один смыслю в футболе и футболистах, я бы подобрал им 20 человек почти за бесценок" - невысказаные слова всех агентов, когда они критикуют состав любой команды ))
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yudinvitalik
1694425709
Странный конечно агент, очень не компетентный, жалко его клиентов)))
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Иван Петров 1986
1694426906
Кто такая Агент Гурцкая? Кажется, что он или она хорошо в бабках разбирается, а в футболе нет.
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Просто-333
1694431671
Странный персонаж, странные высказывания. Может этому мужику с бабской фамилией хоккеем заняться?
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Просто-333
1694431892
Прозвище у Тимура — бегемот. "Почему я теневой агент? Потому что у меня нет лицензии".- это его же слова. То есть левый пассажир пытается показать, что он супер знаток футбола. Смешно.
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Опорник1984
1694441713
В этом сезоне по меркам нашей лиги. у Краснодара очень не плохой состав и тренер пока квалифицированный. Если не кто не вмешается и футболисты не разбегутся можно побороться за тройку.Чего им от души желаю.
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