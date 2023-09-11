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    • Агент Гурцкая: «У «Краснодара» посредственные футболисты и «глухой» тренер»

    Агент Гурцкая: «У «Краснодара» посредственные футболисты и «глухой» тренер»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

    • Краснодарцы набрали 17 очков в 7 турах РПЛ.
    • Следующий соперник – «Ахмат» (16 сентября).

    – Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.

    – У «Краснодара» плохая селекция?

    – Если в команде русские делают иностранцев сильнее, то да – это плохая селекция.

    – Сафонов в хорошей форме – лучший вратарь лиги. Волков – один из самых прогрессирующих правых защитников. Черников – один из лучших опорников. Сперцян – вообще игрок из другой лиги. Может, это говорит о качестве работы академии «Краснодара»?

    – Я говорю про иностранцев: Баняц – ошибка, Мозес – ошибка, Олусегун – все понятно, его купили за копейки. Баши...

    – Он здорово провел старт сезона.

    – Он в футбол вообще не играет, пасовать не умеет. Он просто умеет бегать.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2254

      alll-333 47 минут назад

      Прозвище у Тимура — бегемот. "Почему я теневой агент? Потому что у меня нет лицензии".- это его же слова. То есть левый пассажир пытается показать, что он супер знаток футбола. Смешно.

      1
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      Рейтинг: +2254

      alll-333 51 минуту назад

      Странный персонаж, странные высказывания. Может этому мужику с бабской фамилией хоккеем заняться?

      1
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      Рейтинг: +4707

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Кто такая Агент Гурцкая? Кажется, что он или она хорошо в бабках разбирается, а в футболе нет.

      2
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      Рейтинг: +16224

      Алексей З 2 часа назад

      Вырвано , как всегда из контекста.
      Пройдя по персоналиям Гурцкая признал что 7 игроков основы очень добротные игроки, плюс хорошая работа тренера , вот залог сегодняшнего успеха.
      Можно говорить о не зрелищной игре , о не очень сильных иностранцах ( не всех ), но есть результат и это всё определяет.

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      Рейтинг: +124

      yudinvitalik 2 часа назад

      Странный конечно агент, очень не компетентный, жалко его клиентов)))

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      Рейтинг: +864

      lejnin 2 часа назад

      "...и вообще, почему не обратились ко мне, я один смыслю в футболе и футболистах, я бы подобрал им 20 человек почти за бесценок" - невысказаные слова всех агентов, когда они критикуют состав любой команды ))

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      Рейтинг: +214

      RealDiMoNMadrid 3 часа назад

      Пусть Краснодар продолжает выращивать местных футболистов и делать ими результат)
      А качественные иностранцы по бюджетным суммам ещё не скоро попадут в нашу лигу

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