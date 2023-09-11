Агент Гурцкая: «У «Краснодара» посредственные футболисты и «глухой» тренер»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.
- Краснодарцы набрали 17 очков в 7 турах РПЛ.
- Следующий соперник – «Ахмат» (16 сентября).
– Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.
– У «Краснодара» плохая селекция?
– Если в команде русские делают иностранцев сильнее, то да – это плохая селекция.
– Сафонов в хорошей форме – лучший вратарь лиги. Волков – один из самых прогрессирующих правых защитников. Черников – один из лучших опорников. Сперцян – вообще игрок из другой лиги. Может, это говорит о качестве работы академии «Краснодара»?
– Я говорю про иностранцев: Баняц – ошибка, Мозес – ошибка, Олусегун – все понятно, его купили за копейки. Баши...
– Он здорово провел старт сезона.
– Он в футбол вообще не играет, пасовать не умеет. Он просто умеет бегать.