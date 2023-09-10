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    • Мостовой высказался о трансфере Изидора из «Локомотива» в «Зенит»

    Мостовой высказался о трансфере Изидора из «Локомотива» в «Зенит»

    Александр Мостовой прокомментировал аренду нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

    «С точки зрения футбола или коммерции трансфер Изидора – это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Не думаю, что стоит обращать на это внимание. Сейчас все смешалось и перемешалось. «Зенит» усиливается. Сейчас у футболистов не двойные, а четверные стандарты.

    Много еcть примеров, когда один уходит туда, потом приходит cюда. Во главе вcего cтоят личные интереcы и деньги. И в этом нет ничего зазорного. Вcе понимают, что у многих cейчаc деньги являютcя главным в жизни. Но для «Зенита» приход Изидора – это уcиление, хотя в клубе и так нормальный cоcтав, но хороший футболиcт никогда не помешает», – сказал экс-игрок сборной России Мостовой.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

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    Источник: BetON

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