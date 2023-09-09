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    • Каррера: «Я бы и сейчас отстранил Глушакова и Ещенко за лайки»

    Каррера: «Я бы и сейчас отстранил Глушакова и Ещенко за лайки»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не жалеет, что отстранял Дениса Глушакова и Андрея Ещенко за лайки в соцсети. Они лайкнули пост с критикой итальянца.

    – Если чемпионскую команду можно было бы сохранить, отказались бы от отстранения Ещенко и Глушакова за лайки?

    – Я бы сделал все тоже самое. Потому что в тот момент посчитал это правильным поступком. Сейчас повторил бы его.

    – Они пробовали принести извинения до отстранения?

    – Это все уже перемусолено. Зачем спустя 6 лет снова поднимать?

    • Каррера тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах.
    • Он привел «Спартак» к титулу РПЛ.
    • С тех пор москвичи не выигрывали чемпионат.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.09.2023 23:27
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