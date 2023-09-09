Каррера: «Я бы и сейчас отстранил Глушакова и Ещенко за лайки»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не жалеет, что отстранял Дениса Глушакова и Андрея Ещенко за лайки в соцсети. Они лайкнули пост с критикой итальянца.
– Если чемпионскую команду можно было бы сохранить, отказались бы от отстранения Ещенко и Глушакова за лайки?
– Я бы сделал все тоже самое. Потому что в тот момент посчитал это правильным поступком. Сейчас повторил бы его.
– Они пробовали принести извинения до отстранения?
– Это все уже перемусолено. Зачем спустя 6 лет снова поднимать?
- Каррера тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах.
- Он привел «Спартак» к титулу РПЛ.
- С тех пор москвичи не выигрывали чемпионат.
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Источник: «Матч ТВ»