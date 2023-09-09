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    Обращение экс-игрока «Локо» Н'Дойе к Путину

    Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе решил обратиться к президенту России Владимиру Путину.

    – Думаю, многие ваши знакомые, когда спрашивали вас о России, всегда задавали вопрос про Владимира Путина.

    – Да! У меня все спрашивали: «А ты друг Путина? Ты видел его? Какой он в жизни?». Я бы хотел увидеть вашего президента, лично поговорить.

    – Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?

    – Мне было бы интересно задать ему много вопросов. Я очень хочу с ними встретиться, мне нужна эта встреча. Было бы очень интересно для меня.

    – Назовите хотя бы один.

    – Я бы ему задал не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать все, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, все задам, как вы мне сейчас задаете вопросы, а потом оповещу вас, как у нас прошла встреча. У меня очень интересные вопросы к нему.

    – Можете обратиться к нему прямо сейчас.

    – Здравствуйте, мистер президент, мне очень нужна встреча c вами, хочу поговорить, обсудить некоторые темы. Мне нужно обязательно с вами поговорить.

    • Н'Дойе был в «Локо» в 2012-2014 годах.
    • Он провел в РПЛ 66 матчей, забил 27 голов.
    • Сенегалец без клуба с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5284

      Эном айс 17 минут назад

      День Бывших железнодорожников.?
      Задрали ко всем обращаться, когда в курящем тамбуре насрано ,а в титане вместо кипятка -тёплая моча Галактионова..

      0
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      Рейтинг: +62

      ramblernasheveverything > Эном айс 9 минут назад

      Твой коммент ни о чем. Непонятен .Ты заглох творчески.

      0
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      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 48 минут назад

      Уважаемый В.В., у Вас все деньги РФ, не подкинете мне? -спросил Н'Дойе.

      В.В.Путин:" Ты вроде не игрок Зенита".
      :)))

      0
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      Рейтинг: +62

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Мне нужно обязательно с вами поговорить.====
      Этот парень не понимает ничего.Для встречи с ним у президента нет времени. Он же другие земли присоединяет. Володимир собиратель земель русских - так говорит древняя легенда.
      Не хватает земли Руси, ой не хватает.

      1
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      Рейтинг: +568

      lipatov32 1 час назад

      Когда ты мЛя уже свинтишь куда-нибудь!!!!!
      Главный вопрос!!!

      2
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      Рейтинг: +6852

      Давид59 1 час назад

      Не, не пойдёт он на встречу. Ты его мистер назвал. Людей из "органов" надо товарищами называть

      1
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      Рейтинг: +40367

      Project Бабангида 1 час назад

      у Путина встречный вопрос.
      - в Н игер с ЧВК пойдёшь ? )

      3
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