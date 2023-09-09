Обращение экс-игрока «Локо» Н'Дойе к Путину

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе решил обратиться к президенту России Владимиру Путину.
– Думаю, многие ваши знакомые, когда спрашивали вас о России, всегда задавали вопрос про Владимира Путина.
– Да! У меня все спрашивали: «А ты друг Путина? Ты видел его? Какой он в жизни?». Я бы хотел увидеть вашего президента, лично поговорить.
– Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
– Мне было бы интересно задать ему много вопросов. Я очень хочу с ними встретиться, мне нужна эта встреча. Было бы очень интересно для меня.
– Назовите хотя бы один.
– Я бы ему задал не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать все, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, все задам, как вы мне сейчас задаете вопросы, а потом оповещу вас, как у нас прошла встреча. У меня очень интересные вопросы к нему.
– Можете обратиться к нему прямо сейчас.
– Здравствуйте, мистер президент, мне очень нужна встреча c вами, хочу поговорить, обсудить некоторые темы. Мне нужно обязательно с вами поговорить.
- Н'Дойе был в «Локо» в 2012-2014 годах.
- Он провел в РПЛ 66 матчей, забил 27 голов.
- Сенегалец без клуба с 2020 года.