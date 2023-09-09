Обращение экс-игрока «Локо» Н'Дойе к Путину

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе решил обратиться к президенту России Владимиру Путину.

– Думаю, многие ваши знакомые, когда спрашивали вас о России, всегда задавали вопрос про Владимира Путина.

– Да! У меня все спрашивали: «А ты друг Путина? Ты видел его? Какой он в жизни?». Я бы хотел увидеть вашего президента, лично поговорить.

– Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?

– Мне было бы интересно задать ему много вопросов. Я очень хочу с ними встретиться, мне нужна эта встреча. Было бы очень интересно для меня.

– Назовите хотя бы один.

– Я бы ему задал не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать все, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, все задам, как вы мне сейчас задаете вопросы, а потом оповещу вас, как у нас прошла встреча. У меня очень интересные вопросы к нему.

– Можете обратиться к нему прямо сейчас.

– Здравствуйте, мистер президент, мне очень нужна встреча c вами, хочу поговорить, обсудить некоторые темы. Мне нужно обязательно с вами поговорить.