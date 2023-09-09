Смородская прокомментировала переход Изидора из «Локо» в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила трансфер нападающего московского клуба Вильсона Изидора в «Зенит».

«У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за «Локомотив». Слава богу тогда, что согласился перейти в «Зенит».

Вопрос денег? Думаю, и это тоже. Уверена, что в «Зените» ему прибавили, а «Локомотив» не хотел. Второй фактор – он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах. Это важный фактор для футболиста.

Артем Дзюба – зависимый игрок. Изидор – самостоятельный, дриблинг получше у него. Конечно, жалко, что уходит. Это потеря», – сказала Смородская.

23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.

Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

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