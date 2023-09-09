Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Смородская прокомментировала переход Изидора из «Локо» в «Зенит»

    Смородская прокомментировала переход Изидора из «Локо» в «Зенит»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила трансфер нападающего московского клуба Вильсона Изидора в «Зенит».

    «У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за «Локомотив». Слава богу тогда, что согласился перейти в «Зенит».

    Вопрос денег? Думаю, и это тоже. Уверена, что в «Зените» ему прибавили, а «Локомотив» не хотел. Второй фактор – он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах. Это важный фактор для футболиста.

    Артем Дзюба – зависимый игрок. Изидор – самостоятельный, дриблинг получше у него. Конечно, жалко, что уходит. Это потеря», – сказала Смородская.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    Малком отреагировал на трансфер Изидора в «Зенит»
    Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит» 7
    Изидор обратился к болельщикам «Локомотива» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:20
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 