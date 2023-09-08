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    • Головин рассказал, изменилось ли к нему отношение во Франции после начала СВО

    Головин рассказал, изменилось ли к нему отношение во Франции после начала СВО

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не почувствовал изменений в отношении к себе во Франции после февраля 2022 года.

    «Лично ко мне ничего в отношении не изменилось и не отразилось после начала СВО.

    Я готов выйти [на матч с Катаром] с капитанской повязкой. Но пока об этом не разговаривали.

    У нас совсем мало игроков играет в Европе. Но не сказал бы, что востребованности как таковой в игроках нет», – считает Головин.

    • Россиянин в Монако с 2018 года.
    • Его купили за 30 миллионов евро у ЦСКА.
    • «Монако» лидирует в Лиге 1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2023 20:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3592

      momwig_ 9 часов назад

      Вроде бы, при чем тут капитанская повязка... Обрезали? Сказал, почему именно отношение не изменилось?

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      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything 10 часов назад

      Если чо Санек, скажи что ты гражданин мира.Исинбаева так отмазалась.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5908

      Питерский князь 10 часов назад

      Санек, газку не найдется?
      :)))

      0
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