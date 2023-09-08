Головин рассказал, изменилось ли к нему отношение во Франции после начала СВО

Вроде бы, при чем тут капитанская повязка... Обрезали? Сказал, почему именно отношение не изменилось?
Полузащитник «Монако» Александр Головин не почувствовал изменений в отношении к себе во Франции после февраля 2022 года.
«Лично ко мне ничего в отношении не изменилось и не отразилось после начала СВО.
Я готов выйти [на матч с Катаром] с капитанской повязкой. Но пока об этом не разговаривали.
У нас совсем мало игроков играет в Европе. Но не сказал бы, что востребованности как таковой в игроках нет», – считает Головин.
- Россиянин в Монако с 2018 года.
- Его купили за 30 миллионов евро у ЦСКА.
- «Монако» лидирует в Лиге 1.