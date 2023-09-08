Головин рассказал, изменилось ли к нему отношение во Франции после начала СВО

Полузащитник «Монако» Александр Головин не почувствовал изменений в отношении к себе во Франции после февраля 2022 года.

«Лично ко мне ничего в отношении не изменилось и не отразилось после начала СВО.

Я готов выйти [на матч с Катаром] с капитанской повязкой. Но пока об этом не разговаривали.

У нас совсем мало игроков играет в Европе. Но не сказал бы, что востребованности как таковой в игроках нет», – считает Головин.

Россиянин в Монако с 2018 года.

Его купили за 30 миллионов евро у ЦСКА.

«Монако» лидирует в Лиге 1.

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