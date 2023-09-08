Ещенко ответил на претензии 2DROTS на звание народной команды вместо «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко согласен, что 2DROTS – народная команда, но только для ограниченной возрастной категории.

Куратор 2DROTS Некит на этой неделе заявил, что его команда стала народной вместо «Спартака».

2DROTS дошли до 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Ещенко брал со «Спартаком» РПЛ.

«2DROTS – народная команда возраста от шести до девяти лет, на них дети приходят – их целевая аудитория.

Современный мир – сейчас смотрят ютубы, ролики. Дети их смотрят и приходят на них. Когда дети знают в лицо медийных игроков, а бывших профессиональных футболист – нет, это не есть хорошо», – считает Ещенко.