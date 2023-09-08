Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Ещенко ответил на претензии 2DROTS на звание народной команды вместо «Спартака»

    Ещенко ответил на претензии 2DROTS на звание народной команды вместо «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко согласен, что 2DROTS – народная команда, но только для ограниченной возрастной категории.

    • Куратор 2DROTS Некит на этой неделе заявил, что его команда стала народной вместо «Спартака».
    • 2DROTS дошли до 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • Ещенко брал со «Спартаком» РПЛ.

    «2DROTS – народная команда возраста от шести до девяти лет, на них дети приходят – их целевая аудитория.

    Современный мир – сейчас смотрят ютубы, ролики. Дети их смотрят и приходят на них. Когда дети знают в лицо медийных игроков, а бывших профессиональных футболист – нет, это не есть хорошо», – считает Ещенко.

    Новости по теме
    2DROTS хочет сыграть со «Спартаком»: «Узнаем, кто самая народная команда» 28
    Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России 2
    В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды 22
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2023 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6231

      fakeid 7 часов назад

      рыло ещенское, ты бы посмотрел, сколько народу прибыло в мурманск за них болеть, а потом уже хрюкал бы. и да - это были не дети до 9 лет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 