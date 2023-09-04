В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды

Основатель 2DROTS Никита Понасюк прокомментировал победу над кировским «Динамо» в 1/64 финала Фонбет Кубка России.

2DROTS выбил из Кубка третью профессиональную команду.

Медийный клуб впервые в истории вышел в 1/32 финала Кубка России.

2DROTS сыграет в следующем раунде с командой из Первой лиги.

«Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии и клуб РПЛ. Это реально? Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Советую всем верить в самые невероятные мечты.

Про 2DROTS говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется – был «Спартак», а теперь стал 2DROTS. Надо работать и это (статус народной команды) останется на века», – сказал Панасюк.