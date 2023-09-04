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    • В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды

    В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды

    Основатель 2DROTS Никита Понасюк прокомментировал победу над кировским «Динамо» в 1/64 финала Фонбет Кубка России.

    • 2DROTS выбил из Кубка третью профессиональную команду.
    • Медийный клуб впервые в истории вышел в 1/32 финала Кубка России.
    • 2DROTS сыграет в следующем раунде с командой из Первой лиги.

    «Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии и клуб РПЛ. Это реально? Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Советую всем верить в самые невероятные мечты.

    Про 2DROTS говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется – был «Спартак», а теперь стал 2DROTS. Надо работать и это (статус народной команды) останется на века», – сказал Панасюк.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    04.09.2023 16:58
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2855

      a_who 4 сентября, 21:04

      Снова сравнивают хрен с гусиной шеей . Какой то задротс с Великим клубом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 4 сентября, 20:35

      а что это за дроты и куда из приписали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet 4 сентября, 20:31

      Куда Путин смотрит? Какая тварь протаскивает команду с названием английскими буквами, есть же запрет правительства на англоязычные слова. Кругом иноагенты.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3291

      BAIv 4 сентября, 20:27

      панасюк это почти парасюк, конечно народная свиноферма!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 20:01

      2DROTS. Ту дрот, почти за дрот... К команде вопросов нет, у основателя наверное были причины так назвать. Любой дрот будет народным для других дротов. Это как суши ********

      0
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > subbotaspartak 4 сентября, 20:02

      Ё.... заЁ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > subbotaspartak 4 сентября, 20:03

      ...би

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1895

      GermanVo 4 сентября, 19:18

      Похоже такой же долбач, как и Медведев у зеньки. Эти два клоуна мыслят одинаково.

      4
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 4 сентября, 18:21

      Срамтак давно уже АНТИНАРОДНЫЕ. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +3656

      Axe111 4 сентября, 18:06

      Это анти футбольная тимка,кринж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 4 сентября, 18:04

      2DROTS и Спартак - совершенно РАВНЫЕ команды. Одни понты и НОЛЬ МАСТЕРСТВА!...(((

      4
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      Рейтинг: +511

      gennadiy 4 сентября, 17:35

      дебилы

      6
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