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  • В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды

В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды

4 сентября 2023, 16:58
18

Основатель 2DROTS Никита Понасюк прокомментировал победу над кировским «Динамо» в 1/64 финала Фонбет Кубка России.

  • 2DROTS выбил из Кубка третью профессиональную команду.
  • Медийный клуб впервые в истории вышел в 1/32 финала Кубка России.
  • 2DROTS сыграет в следующем раунде с командой из Первой лиги.

«Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии и клуб РПЛ. Это реально? Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Советую всем верить в самые невероятные мечты.

Про 2DROTS говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется – был «Спартак», а теперь стал 2DROTS. Надо работать и это (статус народной команды) останется на века», – сказал Панасюк.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Кубок 2DROTS Динамо Киров
Комментарии (18)
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шахта Заполярная
1693837779
Бомбардир. Зачем глупости всякие писать, для того чтобы немытые понабежали и срач очередной устроили. Какой за дрот, какая народная, завязывайте с паленкой.
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НикКин
1693838078
Говорят что кур доят и коровый яйца несут
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gennadiy
1693838126
дебилы
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Axe111
1693839972
Это анти футбольная тимка,кринж
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GermanVo
1693844327
Похоже такой же долбач, как и Медведев у зеньки. Эти два клоуна мыслят одинаково.
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subbotaspartak
1693846919
2DROTS. Ту дрот, почти за дрот... К команде вопросов нет, у основателя наверное были причины так назвать. Любой дрот будет народным для других дротов. Это как суши ********
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BAIv
1693848430
панасюк это почти парасюк, конечно народная свиноферма!
Ответить
Fialet
1693848697
Куда Путин смотрит? Какая тварь протаскивает команду с названием английскими буквами, есть же запрет правительства на англоязычные слова. Кругом иноагенты.
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alefreddy
1693848913
а что это за дроты и куда из приписали
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a_who
1693850698
Снова сравнивают хрен с гусиной шеей . Какой то задротс с Великим клубом.
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