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    • Ташуев прокомментировал назначение на пост тренера «Факела»

    Ташуев прокомментировал назначение на пост тренера «Факела»

    Новый главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался по поводу своего назначения.

    «Воронеж всегда отличался от других городов России. Я здесь не первый раз. Тут очень любят футбол ещe с советских времeн. И футболисты должны понимать, когда трибуны гудят – они гонят вперeд.

    Поэтому моя задача – сделать так, чтобы команда никого не боялась и играла в футбол агрессивный, стараясь забивать как можно больше.

    Я знаю футболистов «Факела». Большинство игроков мне, конечно, знакомо. Также сегодня мы уже поработали на тренировке.

    Чтобы добиваться цели, нужно много работать. И ещe очень важный момент – ментальность ребят. Еe не нужно менять или улучшать. Они и так ментально являются профессионалами.

    Но нужно найти эти струнки, чтобы они выходили на поле и понимали, что одержимость, самоотдача и в то же время раскрепощeнность, а также уверенность в своих силах позволяют достигать больших успехов.

    Мы не должны думать о том, чтобы бороться за выживание. Надо думать о том, как подняться в таблице как можно выше. Нужно не бояться, а играть в футбол.

    С высоким уровнем самоотдачи, характером. И в то же время необходимо давать болельщикам зрелище. Это очень важно!» – заявил Ташуев.

    • 5 сентября «Факел» уволил Вадима Евсеева.
    • Контракт с Ташуевым рассчитан до конца этого сезона.
    • Воронежцы набрали 4 очка в 7 турах РПЛ и идут в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    08.09.2023 16:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +441

      erybov1965 10 часов назад

      Сказал все то,что необходимо каждой команде,чтобы делать хороший результат,ну по крайней мере в РПЛ,не считая "сборной мира".

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    • ...
      Рейтинг: +19286

      paracetamol 10 часов назад

      А чем Евсеев не понравился?

      0
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