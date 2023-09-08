Ташуев прокомментировал назначение на пост тренера «Факела»

Новый главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался по поводу своего назначения.

«Воронеж всегда отличался от других городов России. Я здесь не первый раз. Тут очень любят футбол ещe с советских времeн. И футболисты должны понимать, когда трибуны гудят – они гонят вперeд.

Поэтому моя задача – сделать так, чтобы команда никого не боялась и играла в футбол агрессивный, стараясь забивать как можно больше.

Я знаю футболистов «Факела». Большинство игроков мне, конечно, знакомо. Также сегодня мы уже поработали на тренировке.

Чтобы добиваться цели, нужно много работать. И ещe очень важный момент – ментальность ребят. Еe не нужно менять или улучшать. Они и так ментально являются профессионалами.

Но нужно найти эти струнки, чтобы они выходили на поле и понимали, что одержимость, самоотдача и в то же время раскрепощeнность, а также уверенность в своих силах позволяют достигать больших успехов.

Мы не должны думать о том, чтобы бороться за выживание. Надо думать о том, как подняться в таблице как можно выше. Нужно не бояться, а играть в футбол.

С высоким уровнем самоотдачи, характером. И в то же время необходимо давать болельщикам зрелище. Это очень важно!» – заявил Ташуев.