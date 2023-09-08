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  • Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ

Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ

8 сентября 2023, 08:46
13

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о неудачной игре команды в РПЛ.

  • В последнем туре москвичи уступили «Краснодару» (0:2).
  • У команды 0 побед в последних 4 матчах РПЛ.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.

«Мы должны сделать правильные выводы из того, что происходило, исправить по максимуму ошибки и сконцентрироваться на нашей работе, от себя это делать. Особенно новые футболисты, которые должны вписываться в нашу игровую концепцию. Повышать взаимопонимание.

Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, кто мы, чего мы хотим, продолжать идти вперeд и добиваться успеха. Нужно идти по тому курсу, который мы преследуем. Необходимо повышать коммуникацию и концентрацию, работать над этими компонентами, потому что они действительно очень важны.

У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», – сказал Абаскаль в интервью ютуб-каналу «Спартака».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (13)
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Дядя Серёжа
1694155387
«Мы должны сделать правильные выводы..... Кто это мы? Я? Ты1 Он! Она! Вместе целая страна!!! Огласите вемь список, пожалуйста...
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SLADE2019
1694155884
Набор стандартных предложений. Кто вас за что то держит? Делайте выводы, разрабатывайте концепцию, играйте в конце концов, раз ты считаешь, что состав у тебя хороший.
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NewLife
1694157262
"........новые футболисты, которые должны вписываться в нашу игровую концепцию. " Это о многом говорит. Он втискивает игроков в свою дурную концепцию вместо того, чтобы гибко строить игру, используя возможности игроков по максимуму. Поэтому не играет Мозес, уволены Бальде и Николсон, сникли Квинси и Зобнин, не устранены проблемы в защите.
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alp
1694158328
наверное, всем тренерам, при обучении, скрипты выдают для общения с журналюгами.. читаешь, вроде все складно, а ощущение что с роботом-пылесосом поговорил...
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Дядя Серёжа
1694160025
А если случится пятый "порыв"...У нас хороший состав, нам многое по силам.... эта фраза не проканает, а ктото поканает... надеюсь
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Январь 59
1694161695
Очередной тур - тоже будет не подарок, Сочи тоже надо спасать турнирное положение.
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saf05
1694162363
Болтун
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шахта Заполярная
1694166016
Повышать взаимопонимания. Дааа, убила эта фраза. Как же ты повысишь взаимопонимания если у тебя на каждую игру новый состав. Надо повысить, надо улучшить, надо, надо, надо, ну так для начала состав сбалансируй не тусуй как карточную колоду и от этого и пойдет все эти надо. Не могу понять, как до него это не может дойти. Абаскаль ты или .... или .......
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Александр.Т.
1694168511
Ну с зимы тусует состав , от этого результаты разные то победа то поражения то ничья на пользу тусование состава не идет
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Alex Flash
1694175426
Одно и то же. Чем быстре поменяют,тем лучше. Сам вряд ли уйдет.с весны проходной двор
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