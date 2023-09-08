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    • Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ

    Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о неудачной игре команды в РПЛ.

    • В последнем туре москвичи уступили «Краснодару» (0:2).
    • У команды 0 побед в последних 4 матчах РПЛ.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

    «Мы должны сделать правильные выводы из того, что происходило, исправить по максимуму ошибки и сконцентрироваться на нашей работе, от себя это делать. Особенно новые футболисты, которые должны вписываться в нашу игровую концепцию. Повышать взаимопонимание.

    Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, кто мы, чего мы хотим, продолжать идти вперeд и добиваться успеха. Нужно идти по тому курсу, который мы преследуем. Необходимо повышать коммуникацию и концентрацию, работать над этими компонентами, потому что они действительно очень важны.

    У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», – сказал Абаскаль в интервью ютуб-каналу «Спартака».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1193

      Alex Flash 4 минуты назад

      Одно и то же. Чем быстре поменяют,тем лучше. Сам вряд ли уйдет.с весны проходной двор

      0
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      Рейтинг: +336

      Александр.Т. 1 час назад

      Ну с зимы тусует состав , от этого результаты разные то победа то поражения то ничья на пользу тусование состава не идет

      0
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      Рейтинг: +3928

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Повышать взаимопонимания. Дааа, убила эта фраза. Как же ты повысишь взаимопонимания если у тебя на каждую игру новый состав.
      Надо повысить, надо улучшить, надо, надо, надо, ну так для начала состав сбалансируй не тусуй как карточную колоду и от этого и пойдет все эти надо. Не могу понять, как до него это не может дойти. Абаскаль ты или .... или .......

      0
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      Рейтинг: +564

      saf05 3 часа назад

      Болтун

      0
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      Рейтинг: +2532

      Январь 59 3 часа назад

      Очередной тур - тоже будет не подарок, Сочи тоже надо спасать турнирное положение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4120

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Нормальный будничный процесс для хряков. Составили для них календарь с лёгким стартом и слабыми командами. Они сразу захрюкали, примеряя золотые медали. А теперь пошли команды первой половины турнирной таблицы, которых хрякам не по силам обыграть. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      А если случится пятый "порыв"...У нас хороший состав, нам многое по силам.... эта фраза не проканает, а ктото поканает... надеюсь

      1
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      Рейтинг: +11828

      alp 4 часа назад

      наверное, всем тренерам, при обучении, скрипты выдают для общения с журналюгами.. читаешь, вроде все складно, а ощущение что с роботом-пылесосом поговорил...

      3
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      Рейтинг: +19626

      NewLife 5 часов назад

      "........новые футболисты, которые должны вписываться в нашу игровую концепцию. "
      Это о многом говорит. Он втискивает игроков в свою дурную концепцию вместо того, чтобы гибко строить игру, используя возможности игроков по максимуму. Поэтому не играет Мозес, уволены Бальде и Николсон, сникли Квинси и Зобнин, не устранены проблемы в защите.

      3
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      Рейтинг: +21697

      Cleaner 5 часов назад

      Абаскаль: - Все идет по плану!!!

      РЖУ ни могу!...)

      2
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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Эта фраза запатентована !!!

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