Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о неудачной игре команды в РПЛ.

В последнем туре москвичи уступили «Краснодару» (0:2).

У команды 0 побед в последних 4 матчах РПЛ.

У Абаскаля контракт до 2025 года.

«Мы должны сделать правильные выводы из того, что происходило, исправить по максимуму ошибки и сконцентрироваться на нашей работе, от себя это делать. Особенно новые футболисты, которые должны вписываться в нашу игровую концепцию. Повышать взаимопонимание.

Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, кто мы, чего мы хотим, продолжать идти вперeд и добиваться успеха. Нужно идти по тому курсу, который мы преследуем. Необходимо повышать коммуникацию и концентрацию, работать над этими компонентами, потому что они действительно очень важны.

У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», – сказал Абаскаль в интервью ютуб-каналу «Спартака».