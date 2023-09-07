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    • Зарема раскритиковала «Спартак» из-за ситуации с Игнатовым

    Зарема раскритиковала «Спартак» из-за ситуации с Игнатовым

    Зарема Салихова сочла слабой позицию «Спартака» по делу Михаила Игнатова.

    • Полузащитника могут отстранить на полгода.
    • Есть риск дисквалификации уже на следующей неделе.
    • Игнатов судится с бывшим агентом Александром Маньяковым. Спартаковец нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

    «Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока.

    То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    07.09.2023 22:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1539

      rac531 1 час назад

      Тут некоторые ...УДАКИ считаю, что «Спартак» стал чемпионом, благодаря судьям, котороые ставили в ворота соперников неправомерные пенальти)
      Так вот, Владимир Левитин, арбитр всесоюзной категории, предоставил весьма любопытные данные. В 17 матчах первой части сезона «Спартаку» не дали семь потенциальных пенальти – больше, чем кому-либо.
      Выясняется, что «Зенит» впереди премьер-лиги всей. «Спартак» пробил в три раза меньше пенальти, и даже меньше «Ростова». «Зенит», надо сказать, очень постарался в прошлом сезоне – 12 «точек». О, и это только в чемпионате России.
      Особую щедрость судьи проявили в мае 2017 г. – в ПЯТИ матчах «Зенит» пробил и реализовал ШЕСТЬ пенальти)))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +12

      Stanislav-Tsoi-google 4 часа назад

      Любой человек может обратиться в гражданский суд - это его конституционное право. Или регламент выше Конституции? Суд принял свое решение, которое может быть обжаловано. Пока не пройдены все судебные инстанции, наказывать игрока на основании положений регламента нельзя.

      1
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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 5 часов назад

      А Зарембу пора усыпить, а то ее позиция в каждом посту проглядывается. У нее бешенство матки, когда же ее успокоят?

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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 5 часов назад

      Стыдно за рыл...
      Своих поросят род нож отдают.

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      Рейтинг: +336

      Александр.Т. 12 часов назад

      Причем тут позиция клуба если он сам связался с таким агентом , причем тут клуб вообще это его личное дело , нечего связываться с такими агентами

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      Рейтинг: +11638

      ivany4 14 часов назад

      Ситуация со скандальным делом между Игнатовым и агентом началась еще при Федуне. Хотелось бы знать, что тогда посоветовала Зарема, будучи дипломированным футбольным специалистом и негласным советником практически по всем вопросам, Игнатову для решения этой ситуации?
      В одном она права, позиция клуба настолько терпеливо слабая по многим многим вопросам, что пора выработать единую линию поведения. Либо давать ответы по всем вопросам или комментариям, что называется "наотмашь". Либо невзирая ни на что, молча и вдумчиво продолжать делать свою работу.

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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь > ivany4 5 часов назад

      Или распустить срамтак.

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      Рейтинг: +1539

      rac531 > ivany4 4 часа назад

      «Ситуация со скандальным делом между Игнатовым и агентом началась еще при Федуне.»
      А точнее при проходимце ГАЗИЗОВЕ, который в то время покровительствовал МАНЬЯКОВУ.
      Да, Салихова вмешалась в возникшую ситуацию и этот прохиндей на время затих.
      Более того, Мытищинский суд рассматривая дело, вынес решение об удовлетворении требований Игнатова в полном объеме, озвучивая все нормы.
      Но такое решение не устроило ДЮКОВА.
      И он, использую соответствующие структуры РФС продолжает порученное им Миллером задание об уничтожении «Спартака».

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      Рейтинг: +11638

      ivany4 > rac531 4 часа назад

      Так "глубоко", про Дюкова и РФС я не погружен.))
      Знаю, что были апелляции с обеих сторон и продолжении разбирательств.

      0
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      Рейтинг: +1539

      rac531 > ivany4 2 часа назад

      ДЮКОВ:
      «Спартак» БУДЕТ НА ТОМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ЗАХОЧЕТ «Зенит»
      СС 5.05.2019

      1
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      Рейтинг: +11638

      ivany4 > rac531 7 минут назад

      Сильно!
      Надо это бездомным вдалбливать, чтоб не думали, что они самая честная команда, и все решения в их пользу справедливы.

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      Рейтинг: +598

      RusPlan 14 часов назад

      Я далеко не сторонник Заремы, но в данной ситуации она права. Зеленов че-то промямлил, что они на его стороне и все на этом...

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