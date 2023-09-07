Зарема раскритиковала «Спартак» из-за ситуации с Игнатовым

Зарема Салихова сочла слабой позицию «Спартака» по делу Михаила Игнатова.

Полузащитника могут отстранить на полгода.

Есть риск дисквалификации уже на следующей неделе.

Игнатов судится с бывшим агентом Александром Маньяковым. Спартаковец нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока.

То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – сказала Зарема.