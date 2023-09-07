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  • Зарема раскритиковала «Спартак» из-за ситуации с Игнатовым

Зарема раскритиковала «Спартак» из-за ситуации с Игнатовым

7 сентября 2023, 22:00
6

Зарема Салихова сочла слабой позицию «Спартака» по делу Михаила Игнатова.

  • Полузащитника могут отстранить на полгода.
  • Есть риск дисквалификации уже на следующей неделе.
  • Игнатов судится с бывшим агентом Александром Маньяковым. Спартаковец нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока.

То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил Салихова Зарема
Комментарии (6)
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RusPlan
1694122852
Я далеко не сторонник Заремы, но в данной ситуации она права. Зеленов че-то промямлил, что они на его стороне и все на этом...
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ivany4
1694124577
Ситуация со скандальным делом между Игнатовым и агентом началась еще при Федуне. Хотелось бы знать, что тогда посоветовала Зарема, будучи дипломированным футбольным специалистом и негласным советником практически по всем вопросам, Игнатову для решения этой ситуации? В одном она права, позиция клуба настолько терпеливо слабая по многим многим вопросам, что пора выработать единую линию поведения. Либо давать ответы по всем вопросам или комментариям, что называется "наотмашь". Либо невзирая ни на что, молча и вдумчиво продолжать делать свою работу.
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Александр.Т.
1694131872
Причем тут позиция клуба если он сам связался с таким агентом , причем тут клуб вообще это его личное дело , нечего связываться с такими агентами
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Stanislav-Tsoi-google
1694160120
Любой человек может обратиться в гражданский суд - это его конституционное право. Или регламент выше Конституции? Суд принял свое решение, которое может быть обжаловано. Пока не пройдены все судебные инстанции, наказывать игрока на основании положений регламента нельзя.
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