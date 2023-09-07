Зарема раскритиковала «Спартак» из-за ситуации с Игнатовым

Тут некоторые ...УДАКИ считаю, что «Спартак» стал чемпионом, благодаря судьям, котороые ставили в ворота соперников неправомерные пенальти)
Так вот, Владимир Левитин, арбитр всесоюзной категории, предоставил весьма любопытные данные. В 17 матчах первой части сезона «Спартаку» не дали семь потенциальных пенальти – больше, чем кому-либо.
Выясняется, что «Зенит» впереди премьер-лиги всей. «Спартак» пробил в три раза меньше пенальти, и даже меньше «Ростова». «Зенит», надо сказать, очень постарался в прошлом сезоне – 12 «точек». О, и это только в чемпионате России.
Особую щедрость судьи проявили в мае 2017 г. – в ПЯТИ матчах «Зенит» пробил и реализовал ШЕСТЬ пенальти)))))))))))))))))))
Зарема Салихова сочла слабой позицию «Спартака» по делу Михаила Игнатова.
- Полузащитника могут отстранить на полгода.
- Есть риск дисквалификации уже на следующей неделе.
- Игнатов судится с бывшим агентом Александром Маньяковым. Спартаковец нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).
«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока.
То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – сказала Зарема.