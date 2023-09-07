Стало известно, когда Игнатова из «Спартака» могут дисквалифицировать на полгода

"Спартак теряет сильного футболиста." Ааа, так они все таки Промеса соберутся от футбола отстранить. Так бы и сказали сразу. А при чём тут Игнатов тогда.
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рискует выбыть из строя до марта.
Его могут дисквалифицировать на полгода уже на следующей неделе. Об этом заявила юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Ирина Бжезовская, которая представляет интересы футболиста.
- Экс-агент спартаковца Александр Маньяков подал в суд на бывшего клиента.
- Он считает, что хавбек должен ему 9,5 миллиона рублей.
- Игнатов нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).
«Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер.
То есть они считают, что это самостоятельное действие. Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, – это новое нарушение регламента.
Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановило, но по нашей информации оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю.
Требование – дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.
Дисквалификация – самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста», – сказала Бжезовская.