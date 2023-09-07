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  • Стало известно, когда Игнатова из «Спартака» могут дисквалифицировать на полгода

Стало известно, когда Игнатова из «Спартака» могут дисквалифицировать на полгода

7 сентября 2023, 20:34
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рискует выбыть из строя до марта.

Его могут дисквалифицировать на полгода уже на следующей неделе. Об этом заявила юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Ирина Бжезовская, которая представляет интересы футболиста.

  • Экс-агент спартаковца Александр Маньяков подал в суд на бывшего клиента.
  • Он считает, что хавбек должен ему 9,5 миллиона рублей.
  • Игнатов нарушил регламент, обратившись в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

«Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер.

То есть они считают, что это самостоятельное действие. Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, – это новое нарушение регламента.

Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановило, но по нашей информации оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю.

Требование – дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.

Дисквалификация – самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста», – сказала Бжезовская.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (1)
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acor94
1694157001
"Спартак теряет сильного футболиста." Ааа, так они все таки Промеса соберутся от футбола отстранить. Так бы и сказали сразу. А при чём тут Игнатов тогда.
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