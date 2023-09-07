Стартовые составы на матч Сербия – Венгрия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Белграде, и начнется в 21:45 по мск.

Стартовые составы команд:

Сербия: Милинкович-Савич, Павлович, Радонич, Гудель, Костич, Велькович, Максимович, Влахович, Тадич, Милинкович-Савич, Митрович

Главный тренер: Драган Стойкович

Венгрия: Дибус, Ланг, Орбан, Салаи, Него, Надь, Стайлс, Керкез, Шаллаи, Собослаи, Варга

Главный тренер: Марко Росси

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».