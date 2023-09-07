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    • Сербия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Сербия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Сербия – Венгрия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Сербия: Милинкович-Савич, Павлович, Радонич, Гудель, Костич, Велькович, Максимович, Влахович, Тадич, Милинкович-Савич, Митрович

    Главный тренер: Драган Стойкович

    Венгрия: Дибус, Ланг, Орбан, Салаи, Него, Надь, Стайлс, Керкез, Шаллаи, Собослаи, Варга

    Главный тренер: Марко Росси

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Сербия – Венгрия

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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    07.09.2023 20:48
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