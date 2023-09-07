Смотреть прямую трансляцию матча Сербия – Венгрия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Сербия: Милинкович-Савич, Павлович, Радонич, Гудель, Костич, Велькович, Максимович, Влахович, Тадич, Милинкович-Савич, Митрович
Главный тренер: Драган Стойкович
Венгрия: Дибус, Ланг, Орбан, Салаи, Него, Надь, Стайлс, Керкез, Шаллаи, Собослаи, Варга
Главный тренер: Марко Росси
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Сербия – Венгрия
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс